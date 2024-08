Agosto senza pace su Torino e dintorni: ancora temporali con grandine e tanta pioggia [VIDEO]

Un’altra giornata di maltempo su Torino e dintorni come previsto dal bollettino diramato ieri da Arpa Piemonte e che segnalava allerta gialla per temporali su gran parte della Regione. Questa volta il maltempo ha colpito in mattinata la città e il suo hinterland. A partire dalle ore 8 lampi e tuoni e il cielo grigio hanno preceduto l’arrivo di diversi fenomeni temporaleschi che si stanno ciclicamente abbattendo sul capoluogo piemontese e nei comuni limitrofi.

Particolarmente colpita nella prima mattina la zona di Torino Nord tra Barca, Bertolla e Barriera di Milano dove già si rilevano le prime grandinate, seppur al momento non sembrerebbero registrarsi danni significativi così come accadde nella giornata del 2 agosto. Ma anche la zona di sud, come in Borgo Filadelfia, si stanno verificando violenti nubifragi con grande quantità di acqua, al momento non ancora quantificabile.