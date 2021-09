Il motocross freestyle e la mototerapia di Vanni Oddera sbarcano alla fattoria del gelato per sostenere l'Ugi

Spettacolo, adrenalina, solidarietà e cura: saranno questi gli ingredienti principali di “Mototerapia in fattoria”, evento organizzato dall'UGI ODV e in programma alla Fattoria del Gelato di Pianezza mercoledì 8 settembre a partire dalle ore 16. La campagna torinese farà da scenario a uno speciale show del funambolico motociclista freestyle Vanni Oddera (accompagnato per l'occasione da Massimo Bianconcini e da Jannik Anzola), protagonista di incredibili evoluzioni su rampe di 80 metri allestite appositamente per l'occasione; la musica e l'animazione saranno invece garantite da Loris Gallo e Pietro Morello.

INGRESSO A OFFERTA LIBERA, INCASSO DEVOLUTO ALL'UGI

A rendere ancora più speciale l'iniziativa sarà il nobile obiettivo: l'ingresso, infatti, sarà a offerta libera con incasso interamente devoluto all'UGI per portare avanti i propri progetti di assistenza e supporto a bambini e adolescenti affetti da patologie oncologiche e alle loro famiglie e svilupparne di nuovi. Durante la giornata non mancherà, a proposito, l'attività di “mototerapia” inventata dallo stesso Vanni Oddera e storicamente svolta tra i corridoi dei reparti dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino: tutti i piccoli presenti alla fattoria potranno quindi salire in sella e provare in prima persona le emozioni di un vero centauro.

Per l'UGI non si tratta della prima avventura alla Fattoria del Gelato ma di una proficua collaborazione nel segno della solidarietà e della qualità alimentare: “È sempre un grande piacere - sottolinea il segretario generale Marcella Mondini - poter partecipare ad eventi organizzati dalla Fattoria del gelato. L'impegno di Vanni Oddera e di tutti è garanzia di grande successo: come sempre non possiamo far altro che ringraziare di cuore, anche da parte di tutti i bambini che assistiamo e che certamente avranno beneficio da questa giornata entusiasmante e ricca di significati positivi”.

Quello di mercoledì 8 settembre si preannuncia come un pomeriggio emozionante sotto tutti i punti di vista: “Sarà – spiega Oddera – uno show adrenalinico in cui sfideremo la gravità con evoluzioni e salti davvero alti, come quelli che si vedono in tv; successivamente faremo fare un giro in moto ai ragazzi replicando l'attività fatta in ospedale. Collaborare con l'UGI è sempre un grande regalo perché mi permette di trasmettere la mia passione facendo star meglio gli altri: il mio motto è volersi bene significa star bene, per questo c'è sempre bisogno di tempo di qualità come quello che passeremo insieme l'8 settembre”.

LE ALTRE INIZIATIVE DELLA GIORNATA

Ma non finisce qui perché, oltre al gelato offerto a tutti i bambini e ragazzi presenti, durante l'evento sarà possibile svolgere numerose altre attività, tra cui esperienze a contatto con la natura e gli animali nell'ambito della locale fattoria didattica e tour “campestri” a bordo dei più moderni mezzi agricoli: “Si tratta - dichiara il referente della Fattoria del Gelato Marco Dellerba – di un'iniziativa che si rinnova con l'obiettivo di raccogliere più fondi possibili per l'UGI dopo i 3mila euro raggiunti lo scorso anno. La nostra struttura è nata soprattutto per rendere felici i più piccoli, per questo non dobbiamo dimenticarci dei bambini che in questo momento non stanno bene e stanno vivendo situazioni di particolare difficoltà”.

Non mancherà nemmeno il prezioso contributo della Croce Rossa Italiana che, oltre a garantire l'assistenza sanitaria grazie alla presenza di un mezzo di soccorso, realizzerà alcuni laboratori tematici: “Saremo presenti - fa sapere il referente del Coordinamento 'Sorriso' del Comitato di Torino Gabriel Martinez – con l'attività di clownerie che normalmente svolgiamo negli ospedali, faremo salire i bambini sulla nostra Ambulanza Senza Paura mostrando il funzionamento delle varie attrezzature e realizzeremo delle dimostrazioni di primo soccorso. Il nostro obiettivo è quello di abbinare lo svago a momenti educativi utili anche al di fuori delle strutture sanitarie”.

In chiusura, infine, è in programma un aperitivo contadino con prodotti offerti dall'Agrimacelleria Carnino, dalla panetteria-pasticceria Arrivabene, dalla Bottega del Pane di Poletto, da Sapori del Lago Nero e dall'azienda agricola La Primula dei Fratelli Rovei; a curare tutta la logistica sarà il gruppo di Pianezza dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Torino: “Come sempre - commenta il capo-gruppo Carlo Truccero – offriremo il nostro supporto nell'attività di montaggio e smontaggio degli allestimenti, nella ristorazione, nel coordinamento e nella supervisione del bene pubblico. La collaborazione con l'UGI e la Fattoria del Gelato va avanti da molti anni e ci permette di stare vicino ai bambini che hanno bisogno: le nostre attività istituzionali sono importanti ma dobbiamo sempre e comunque essere presenti anche in ambito civile”.