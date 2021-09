Casa Breast, all'ospedale Cottolengo una nuova struttura per combattere il tumore al seno

Si chiama Casa Breast ed è la nuova arma che il mondo della sanità piemontese può mettere in campo per dare scacco alle malattie oncologiche: in particolare, in questo caso, il tumore al seno.

L'associazione nasce all'interno del Centro di Senologia Breast Unit dell’Ospedale Cottolengo, con l’obiettivo di offrire alle pazienti affette da tumore al seno un punto di ascolto, di confronto e di suggerimenti, da parte di chi ha già vissuto l’esperienza della malattia, al fine di favorire un miglioramento della qualità della vita. "Cura e assistenza - spiegano i responsabili - comprendono anche la sfera emotiva, sociale e relazionale".

In particolare, Casa Breast vuole promuovere la conoscenza della cultura della prevenzione, della salute e del benessere attraverso un punto di ascolto per alleviare il disagio psicofisico nella lotta contro il tumore, elaborazione di materiale informativo e di strumenti utili per il disbrigo delle pratiche burocratiche di supporto alla paziente affetta da tumore al seno in ambito socio-previdenziale e attività di formazione e organizzazione di seminari e divulgazione scientifica, organizzazione di laboratori per migliorare gli stili di vita.