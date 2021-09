Domani Legambiente metropolitano scende in campo dai Murazzi a Moncalieri per pulire le sponde del Po

Si camminerà e si remerà sul tratto di Po torinese, dai Murazzi fino al Borgo Navile di Moncalieri, per sensibilizzare enti territoriali, amministrazioni e cittadini sulle condizioni di degrado estetico e funzionale delle sponde ripariali del Po torinese. Sponde che andrebbero considerate a tutti gli effetti beni comuni da mantenere e valorizzare come risorsa economica, turistica e paesaggistica, invece ad oggi inutilizzata. Un modo per riflettere quindi sulla necessità di una pianificazione degli interventi sui corsi d’acqua torinesi al fine di ricostruire un rapporto tra uomo e fiume, in chiave sostenibile, che valorizzi il territorio circostante e la Riserva della Biosfera Unesco CollinaPo.