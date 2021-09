StartApp Food, il sistema di marketing che ti riempie il locale

Per chi lavora nel settore della ristorazione, il primo periodo di pandemia, quello dell’inizio 2020, è stato terribile. I lockdown dovuti all’emergenza sanitaria, dapprima stretti, poi a macchia di leopardo, con aperture e chiusure, hanno messo a dura prova i ristoratori. Molti non hanno più sollevato la serranda, altri, fortunatamente, sono riusciti a organizzarsi con l’asporto e a sopravvivere durante quei giorni così duri. Oggi, in aiuto del settore c’è il sistema di marketing di StartApp Food che consente di lavorare a pieno ritmo sempre.

Il sistema di marketing di StartApp Food

I giorni del lockdown sono stati molto pesanti per la categoria dei ristoratori, tutti hanno subito il danno delle chiusure ma solo alcuni hanno avuto la forza di risollevarsi sfruttando le potenzialità del web. Quello è stato il momento in cui è letteralmente esploso il fenomeno del delivery. Questo fenomeno dell’asporto, già ben radicato in altri paesi, qui da noi era considerata un po’ un’extrema ratio, magari solo per single o studenti.

Durante la pandemia e le chiusure, però, tale modalità di avere il cibo da asporto direttamente a casa è diventata una consuetudine. La gente, un po’ per la voglia di normalità, ma soprattutto per dare una mano ai ristoratori, ha trovato grande vantaggio nel delivery.

Su questo scenario si incardina l’idea vincente di StartApp Food, un’azienda che si occupa specificamente di marketing per il settore della ristorazione, infatti è specializzata in sistemi di acquisizione clientela, quindi è in grado di riempire il tuo locale, soprattutto quando ne hai più bisogno, vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Riempi il tuo locale sempre

Molti locali riescono a fare il pienone solamente nel week end ma, giustamente, il ristoratore non può basare la riuscita del suo business su due soli giorni alla settimana. L’ideale sarebbe quello di riempire il locale tutti i giorni. Ebbene, con StartApp Food questo è possibile perché l’azienda nasce proprio con questo specifico obiettivo, ovvero, far entrare nuovi clienti, fidelizzarli e far aumentare in modo costante i guadagni.

Il punto di forza di queste strategie è che sono specificamente mirate al solo settore del food. Basta con le solite agency che ti fanno un sacco di promesse, che si occupano di tutti i settori, di tutti i mercati, di tutto di tutto e poi non combinano niente.

StartApp Food da oltre 13 anni si occupa solo ed esclusivamente di ristoratori, studiando e sperimentando sempre nuove strategie e lo sviluppo di sistemi di marketing specifici per ristoranti. I locali che sono stati seguiti da StartApp Food hanno incrementato il loro fatturato e sono cresciuti quotidianamente in proporzione al numero delle loro prenotazioni e delle loro consegne a domicilio.

Focus sul delivery: nasce Facefood

In Particolare StartApp Food si è concentrata sul segmento del delivery, in virtù di tutte le cose che abbiamo detto prima, riguardo anche alla pandemia e ai lockdown. Infatti, è dall’esigenza di portare il cibo da asporto a casa delle persone durante il lockdown e le restrizioni che nasce il nuovo servizio di StartApp Food, ovvero, Facefood.

Facefood è il nuovo modo per ordinare il cibo da asporto direttamente dalla pagina Facebook del locale. Un’idea strepitosa se si pensa a quante persone seguano le pagine dei locali. Quale punto migliore, quindi per far incontrare domanda e offerta?

Vediamo nello specifico in cosa consiste questa nuova e interessante possibilità. In poche parole, è stato rimodellato il servizio della presa d’ordini di Just Eat o Glovo, solo per citarne due tra i più noti, personalizzando tutto in base alle specificità di ogni locale.

La piattaforma, molto facile da utilizzare, ha consentito a tantissime persone, direttamente dalla pagina Facebook del locale, di ordinare ciò che desiderava dal menù e riceverlo direttamente a casa sua effettuando gli ordini in modo facile e rapido.

Ma la fortuna di Facefood non si è limitata ai soli giorni del lockdown, infatti, oggi è ancora molto utilizzata perché semplifica davvero il processo degli ordini a domicilio. A questo si aggiunge, naturalmente, la parte di marketing, ovvero, una serie di sponsorizzate ad hoc sui social e a delle strategie mirate per ogni singolo locale.

Un metodo di successo

Il metodo che utilizza StartApp Food per promuovere il locale e fargli conquistare nuovi clienti ogni giorno, si basa su 9 punti. Il sistema è talmente efficace che viene anche offerta una garanzia esclusiva, quindi, se non ottieni i risultati che desideri, il supporto al tuo locale sarà totalmente gratuito.

StartApp Food è a prima azienda che applica questo tipo di garanzia 100% soddisfatti o rimborsati in questo particolare settore del food marketing. Sul portale startappfood.com puoi trovare molte altre informazioni e tutti i contatti di cui hai bisogno per richiedere una consulenza e iniziare fin da subito a riempire tutti i tavoli del tuo locale e a lavorare velocemente e fruttuosamente con l’asporto.

Puoi fidarti del metodo perché è garantito, quindi non più promesse al vento, ma solo la certezza di riempire il locale.