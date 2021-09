Alù (Moderati): "La 'Smart Mobility' a Torino, questa sconosciuta"

Durante gli incontri con i cittadini e con le attività l’attenzione di Orazio Alù, candidato consigliere dei Moderati alle prossime elezioni del 3-4 ottobre, si è focalizzata sull'utilizzo crescente da parte delle persone dei "monopattini elettrici o manuali", strumenti versatili e con costi ridotti rispetto a un’autovettura e con un saldo positivo sull’aspetto ecologico-ambientale: il monopattino elettrico non disperde fumi e scarichi nell’ambiente, è alimentato da una batteria ricaricabile che non causa inquinamenti atmosferici e non produce inquinamenti acustici.

Orazio Alù ha incontrato, nel suo show-room di Torino l'esperto del settore, Gianluca Costantino, che lo ha accompagnato in un mondo “nuovo” costituito da molteplici problematiche che vanno dalla fase di importazione del prodotto sino all'utilizzo corretto in ogni fascia di età.

L’impegno del Candidato alle elezioni del Consiglio Comunale e per la Circoscrizione 5 di Torino del 3 e 4 Ottobre è quello di farsi carico di questa problematica, in tutte le sedi opportune, per dare a tutti i cittadini una risposta concreta sia per chi utilizza i veicoli elettrici sia per chi circola a piedi affinché si possano avere i giusti spazi e le giuste regole per tutti.