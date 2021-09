Per Noto Sondaggi a Torino si profila un ballottaggio tra Lo Russo e Damilano

'Porta a Porta', lo storico programma di Rai Uno condotto da Bruno Vespa pubblica oggi il sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per le sfide elettorali a sindaco nei sei capoluoghi di regione al voto il 3 e 4 ottobre prossimi.

A Roma lo scontro tra i quattro principali candidati è il più incerto, a Milano Sala potrebbe vincere al primo turno, così come Lepore a Bologna, incertezza su Napoli e Trieste, pur con un candidato abbastanza chiaramente in vantaggio, apertissima la partita a Torino. Qui il candidato del centrodestra Paolo Damilano è dato in testa con una forchetta che varia tra il 40 e il 44%, seguito da Stefano Lo Russo del centrosinistra che va da un minimo del 38% ad un massimo del 42% delle preferenze.

Quello che appare quasi certo è che si andrà al ballottaggio tra i due schieramenti 'classici' della politica italiana, dal momento che la candidata del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga secondo Noto Sondaggi non andrebbe oltre una percentuale tra il 7 e l'11%.