Scuola, all'asilo e alla materna comunali non serve il green pass per accedere all'area "armadietti"

Negli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali torinesi si potrà accedere all'area 'armadietti' per il cambio di abbigliamento dei bimbi senza Green pass. È quanto prevede un provvedimento organizzativo interno emanato oggi dalla Direzione dei Servizi Educativi del Comune, che individua questa come zona di accesso, con percorso separato, fino alla quale non vi è l'obbligo del controllo del Green pass per i genitori e gli altri adulti di riferimento, la cui permanenza dovrà essere strettamente limitata alle operazioni necessarie per l'affidamento del bimbo al personale educativo, e comunque inferiore ai 15 minuti, e con ingresso scaglionato.

"Tale soluzione organizzativa - spiegano da Palazzo Civico - consente di applicare la normativa sul Green Pass nei servizi educativi senza compromettere la finalità della norma stessa di contrasto alla pandemia e di mantenere la vigilanza necessaria e le altre condizioni di sicurezza a tutela dei bambini e senza arrecare pregiudizio al buon funzionamento del sistema 0-6 fondato sui principi di pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, tutelando anche il sereno passaggio dal contesto famigliare a quello dei servizi educativi".

Il passaporto verde resta obbligatorio per l'accesso degli adulti in tutti gli altri spazi, provvedimento che il Comune ha assunto anticipando la norma nazionale.