Icardi al CdA dell'Istituto Superiore di Sanità: "Impegno costante alle attività scientifiche mirate"

Luigi Icardi, Presidente della IV Commissione Sanità della Regione Piemonte, ieri a Roma ha partecipato al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità, del quale è membro al secondo mandato.



"I risultati conseguiti nel 2024 dall'Istituto Superiore di Sanità riguardano un impegno costante alle attività scientifiche mirate alla promozione della salute collettiva che ha garantito un importante contributo alla ricerca biomedica e sanitaria sia a livello nazionale che internazionale" dice Icardi. "L’Istituto, infatti, ha sviluppato e rafforzato collaborazioni con reti di ricerca, università ed enti pubblici e privati, partecipando a progetti nazionali e internazionali attraverso lo sviluppo di approcci innovativi, orientati alla salute globale. Le ricadute concrete dell'attività dell'Istituto sul Sistema Sanitario Regionale sono numerose: dal monitoraggio continuo di dati sanitari, ambientali ed epidemiologici aggiornati attraverso i sistemi di sorveglianza e raccolta, indispensabili per reagire in modo tempestivo alle emergenze, all'informazione e comunicazione verso i cittadini, i professionisti della salute, le istituzioni e la comunità scientifica. Inoltre, l'Istituto offre a tutti gli operatori della sanità, un'ampia gamma di attività formative per potenziare le loro conoscenze tecniche e scientifiche grazie all'aggiornamento continuo. Accanto ai tradizionali filoni di ricerca, negli ultimi anni, l’Istituto ha avviato un percorso di studio sulle tecnologie per la salute, in primis l’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario. Tra i progetti più significativi, ci tengo a ricordare la collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per realizzare un laboratorio congiunto dedicato alla ricerca biologica applicata allo spazio e studiare gli effetti dell’ambiente spaziale – come la microgravità e l’esposizione a radiazioni – sulla fisiologia e la biologia umana, con ricadute potenzialmente rilevanti anche in ambito terrestre.



L'Istituto ha promosso, inoltre, la creazione della Biobanca ViVa, una risorsa fondamentale per la conservazione e lo studio di materiali biologici, a supporto di molteplici linee di ricerca per una ricerca italiana sempre al passo con i più' attuali sviluppi scientifici".