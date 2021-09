“XXVIII Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer”, lunedì di iniziative sulla malattia

In occasione della “XXVIII Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer”, presso la sede dell’Associazione Alzheimer Piemonte di via Bellezia, 12/G in Torino, lunedì 20/09/2021 saranno presenti i Medici Geriatri dell’Unità Operativa Alzheimer dell’Ospedale Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese a partire dalle ore 9:00 sino alle ore 18:00 (incontri individuali di 30 minuti su prenotazione), per rispondere a quesiti inerenti la terapia farmacologica e la gestione della persona malata.

Sempre presso la nostra Sede, la Dottoressa Gisella Riva (Psicologa), la Dottoressa Alessia Pascali (Psicologa), il Professor Maurizio Bellucci Sessa (Medico Fisiatra) e la Dottoressa Maria Teresa Mainero (Dietista) sosterranno alcuni incontri informativi, secondo la sotto indicata programmazione, per rispondere alle domande dei familiari che assistono un malato di Alzheimer:

• Dottoressa Maria Teresa Mainero (Dietista): martedì 21 settembre 2021 alle ore 16:30;

• Dottoressa Gisella Riva (Psicologa) e Dottoressa Alessia Pascali (Psicologa): mercoledì 22 settembre 2021, riceveranno i familiari su appuntamento a partire dalle ore 9:45 alle ore 13:45 e dalle ore 14:45 alle ore 19:45 (incontri individuali di 45 minuti su prenotazione);

• Prof. Dottor Maurizio Bellucci Sessa (Fisiatra): giovedì 23 settembre 2021 alle ore 17:30.

Per tutti gli incontri in calendario è obbligatoria la prenotazione.

Saranno osservate le norme dettate dal Governo in materia di sicurezza per il Covid – 19. Nei locali dell’Associazione sarà mantenuta la distanza di sicurezza verrà misurata la temperatura, dovranno essere obbligatoriamente indossati oltre alla mascherina i guanti.

Per ulteriori informazioni potete contattarci ai numeri telefonici 011/51.84.444 oppure 011/50.92.102 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:30.