A Beinasco tutto pronto per la nuova edizione del festival Gospel sotto le stelle

Torna a Borgaretto di Beinasco dal 28 al 30 giugno il Festival canoro Gospel sotto le stelle®.

Appuntamento dal 28 al 30 giugno

Organizzato da 24 anni dall’Associazione Voci di Libere, ed il suo coro Free voices Gospel Choir (diretto da Laura Robuschi) con il patrocinio del Comune di Beinasco guidato dal sindaco Daniel Cannati, il festival è una tre giorni di laboratori di formazione musicale, canora e coreografica rivolto ad appassionati di musica black di tutta Italia, diretti dal cantante londinese Volney Morgan, dal pianista Rudy Fantin e dalla Direttrice del Free Voices Gospel Choir Laura Robuschi, che confluiranno nel concerto finale di domenica 30 giugno alle 21, con più di 150 coristi sul palco. Il concerto è ad accesso libero nella nuova location di piazza Kennedy a Borgaretto.

Raccolta fondi per la Croce Rossa

Sabato 29 giugno alle ore 21 è invece in programma il concerto del coro ospite The Messengers Mass Choir di Udine, diretto da Lucia Lesa.

Durante i concerti saranno raccolti fondi per il Comitato Croce Rossa di Beinasco ed in caso di maltempo i due eventi si terranno al coperto, presso l’Auditorium Giacalone in via dei Martiri della Libertà a Borgaretto.

Per ulteriori info: www.freevoicesgospel.it