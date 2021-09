Torino non ha perso la sua "bellezza" con il Covid: una ricerca di casa su dieci arriva da lontano

Chi cerca casa a Torino, quasi in un caso su dieci (9,8%), arriva da un'altra provincia. E un altro di quei dieci arriva da fuori città. Lo dice l'ultima analisi di Tecnocasa sui "flussi" immobiliari nelle metropoli italiane. Quella della Mole, in particolare, è al terzo posto per attrattività da fuori confine alle spalle di Milano (12,4%) e Roma (10,1%).



Una percentuale, quella sabauda, sostanzialmente invariata rispetto al 2019, ma che dunque dimostra come la città abbia mantenuto la sua forza di attrazione nonostante la pandemia.