Cosa prevedono per noi le stelle nei prossimi giorni

ARIETE : Avrete talmente tante cose da fare dal non sapere da dove iniziare e l’essenziale sarà muovere un passetto alla volta altrimenti non riuscite a concludere niente… Anche i progetti trasbordano peccato che non li possiate realizzare nell’immediato ma anche qui vedrete che con la pazienza ogni pedina andrà al suo posto. Le giovani coppie si diletteranno, quelle dissestate andranno avanti a suon di scornate e i single potrebbero incontrate qualcuno di speciale!

TORO : Uno spiraglio di luce sta per illuminare le plumbee giornate consentendo di tirare un mezzo respiro di sollievo, obliare un momentaccio, sentirvi più pimpanti e disposti a dischiudervi ad un autunno rigurgitante di innovazioni fino a ieri impensate. Oltretutto presi da una miriade di impegni non avrete nemmeno il tempo per congetturare mentre in ambito operativo o sentimentale vivrete un contesto surreale compresa una scelta da compiere e un’amica da contattare.

GEMELLI : Fate della filosofia un precetto e vivete a portata di giornata evitando di far progetti di media o lunga portata. Soprassedete altresì sull’altrui stoltezza, abbellite l’abitazione, datevi una smossa e partite alla riscossa spronando simultaneamente il partner o chi ruota intorno al vostro mondo quotidiano. La stanchezza colpirà a tradimento, l’alimentazione andrà sorvegliata mentre, nel contempo, una donna avrà bisogno del vostro supporto e di una dritta mirata.

CANCRO : Ma che giorni ambivalenti vi attendono al varco! Diciamo che tra alti e bassi vi barcamenerete pur restando sulle spine in attesa di una risposta, una conferma, un’oasi di pace, anche se all’ultimo istante riuscirete in un intento, lenirete un tormento o riceverete una profferta da valutare. Accantonate dunque dubbi immotivati, chiaritevi con mezzi intronati e andate in fondo all’origine di un disturbo. Acquisti convenienti e parenti o amici da riabbracciare.

LEONE : Un po’ stanchi e spossati anziché sentire le solfe di tutti anelerete starvene in santa pace ma non essendo ciò fattibile appellatevi alla lungimiranza cercando, nel vostro piccolo mondo giornaliero, di muovervi in nome di quei valori in cui credete. Tra coppiette si insinuerà il tarlo della tensione ma con il dialogo e un chiarimento la burrasca si placherà. Degli inaspettati comunicati invece giungeranno da genitori o dal parentado e un uomo vi strabilierà!

VERGINE : Di cosine, sia brutte che carine, ne capiteranno diverse ma una in particolare vi coglierà alla sprovvista. In simultanea vi toccherà far buon viso a cattivo gioco, placare gli altrui spiriti bollenti, consolare un desolato e posticipare un appuntamento. I più ansiosi tenderanno ad andare facilmente nel pallone e a non capacitarsi dell’attuale caos globale compresi dei corrucci per un familiare o un responso tardante ad arrivare. Il Compleanno invece sarà assai peculiare.

BILANCIA : Il 22 settembre il Sole entra nella vostra costellazione dando coì via all’equinozio d’autunno: una stagione che vi vedrà protagonisti di variazioni, incavolature e compiacimenti in un alternarsi di strane sensazioni. Qualcuno si caverà una soddisfazione per altri invece, pari a funghetti nel boschetto, spunteranno dei problemi da risolvere in fretta. Sabato da dedicare allo shopping, alla cura del corpo e, meteo permettendo, ad una gitarella o passeggiata.

SCORPIONE : Stressati ed agitati ve la piglierete per inezie tribolando a fare dell’ottimismo un baluardo ma trattasi fortunatamente di stati d’animo passeggeri atti a svanire dinanzi ad una gratificante novella. Certo che le preoccupazioni non mancano però dovete fare il possibile e l’impossibile per non cascare in depressione e recuperare quell’energia ultimamente scarseggiante. Una chiamata, una richiesta o una proposta celerà delle insidie: regolatevi di conseguenza.

SAGITTARIO : Gli sbalzi meteorologici e quelli umorali vi porranno in uno stato di passività quasi aspettaste dal destino, dal cielo e dagli umani, un cenno che vi aiuti a capire ciò che per adesso rimane chiuso nell’oscurità… Infatti vi porrete tanti punti interrogativi riguardo l’effettiva ragione che spinge taluni soggetti a comportarsi in una maniera esulante dal vostro modo di concepire la normalità. Apprestatevi ad una baruffa casalinga ma anche alla risoluzione di un tormentone.

CAPRICORNO : Fate dell’ottimismo un baluardo contando su stelline impazienti di portare nei settori che maggiormente vi stanno a cuore un briciolo di sospirata tranquillità. Se reduci da una delusione chiudete l’annoso capitolo e volgete gli sguardi altrove mentre per quanto concerne la mansione svolta apprestatevi ad una svolta. Gioie da figlioli, nipotini o da un evento preannunciante un cambiamento. Qualche doloretto sparso renderà meno sciolto il movimento.

ACQUARIO : Giù di carreggiata e con i nervetti a fior di pelle uscirete dal seminato quantunque si tentasse di ledervi nella dignità. Giove vi darà una manina a scovare delle soluzioni, le intenzioni di un figliolo andranno prese in seria considerazione e col partner meglio non intavolare una inconcludente discussione. Verrete chiamati per una cosa importante ma prima di dare una risposta pensateci su mille molte. Contatti con dottori e propensione alla colite e alle infiammazioni.