L'alluminio, il miglior amico dell'uomo

"AL" non è solo la sigla di una provincia italiana che vediamo qualche volta all'appendice di una targa, ma rappresenta le iniziali di uno dei materiali che più comunemente ci ritroviamo tra le mani.

L'alluminio, compagno inseparabile dei nostri giorni, amico che ci ha facilitato la vita per diverse questioni. Elemento tra i più celebri della tavola periodica, dotato di quel grande spirito di adattamento che in fisica risponde al nome di duttilità. E' il suo asso nella manica, la resistenza che diventa pazienza al punto da accartocciarsi e deformarsi senza però rompersi facilmente.

Un po' come dire che l'alluminio barcolla ma non molla. Una morbidezza innata che lo rende facile a ricomporsi anche dopo un forte sconvolgimento meccanico. Proprietà fisica che lo rende il più invidiato tra i metalli leggeri, oltre alla sua eterna giovinezza.

A tal proposito, si sottolinea anche la capacità di resistere alle minacce dell'ossigeno attraverso un sottile strato di ossido in superficie che lo rende quasi invulnerabile alle ruggini.

L'alluminio nasce dalla bauxite, roccia sedimentaria madre di questo elemento dalla quale viene estrapolato e successivamente lavorato e pronto all'uso. La versatilità e i numerosi campi d'impiego, ne fanno il materiale più abusato di tutti i tempi dopo l'intramontabile ferro.

Pensiamo, ad esempio, ai miracoli che questo elemento può fare se utilizzato in ambito edilizio per costruire strutture e abitazioni in zone ad alto rischio sismico. La grande abilità nel piegarsi senza spezzarsi, può essere decisiva nel recupero di un manufatto prima di un crollo definitivo e soprattutto nel salvataggio di vite umane.

E' proprio per questi motivi che si contano a perdi fiato le modalità di uso e costume di questa sostanza miracolosa in ogni settore.

Non è trascurabile neanche la possibilità di riciclo di questo materiale, con conseguenza positive sulla natura e gli ecosistemi. Se avete a cuore questi problemi, non potete non dare un altro punto a questo elemento.

Quando dico alluminio, in un certo senso mi sale l'acquolina. Quante volte lo abbiamo arrotolato intorno al nostro gustoso panino per pranzo? In effetti questo foglio argentato è da sempre compagno di merende nel vero senso della parola.

Se lavorate nel campo dell'alimentazione, potreste aver bisogno di fornirvi di un gruzzolo di lastre in alluminio per modellare a vostro piacimento contenitori e recipienti comodi sia per le operazioni di cottura che per quelle di conservazione.

Potrete aver bisogno di costruire degli accattivanti coperchi o scatoline e contemporaneamente siano fatte di materia assai lavorabile e manovrabile per avere un successone e quale materiale migliore se non l’alluminio potrebbe essere utile al raggiungimento dei vostri obiettivi di marketing?

Se lavorate nel settore della cantieristica navale, potreste valutare l’impiego di questo materiale nella progettazione e realizzazione degli interni, vista soprattutto la sua leggerezza. L’alluminio è infatti tra i componenti più presenti nell’ambito dell’automotive e trasporti, data la sua grande resistenza al prezzo di un peso molto basso.

Se siete appassionati di ciclismo o packaging, potreste considerare l'alluminio come base di partenza per realizzare una bicicletta pieghevole.

Oppure potreste aver bisogno di proteggere i vostri mobili e in quel caso avreste bisogno di appositi profilati in alluminio da inserire in spigolature, banchi da lavoro, carrelli o pedane.

Se avete in mente di costruire una qualsiasi struttura senza sforzi immani, allora affidatevi a profili d'alluminio modulari e componibili, facili da montare e gestire.

