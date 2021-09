Un robot come farmacista: il Mauriziano si trasforma in ospedale 4.0 (VIDEO e FOTO)

Un robot di 19 metri , disposto su 88 metri cubi di spazio e in grado di gestire 30mila confezioni di medicinali 24 ore su 24 , servendo tutti i reparti dell'ospedale. Il Mauriziano si trasforma in nosocomio 4.0 e "assume" il primo farmacista robot di tutta la regione.

Aderendo a un progetto con fondi europei per 400mila euro, la struttura di corso Turati punta a rivoluzionare la logistica spingendo sull'automazione. Saranno sei i punti di distribuzione in tutto l'ospedale , mentre le macchine garantiranno anche il controllo dei lotti e delle scadenze, in modo da seguire un costante approvvigionamento di tutte le zone e i reparti.

COME IN UN FILM DI FANTASCIENZA

Sembra di essere in un film di fantascienza, ma in realtà il robot è un eroe buono, che punta a fornire il farmaco giusto al paziente giusto in tempo reale, con un braccio meccanico umanoide e 6 articolazioni. Ogni ora è in grado di gestire 200 confezioni e 6 telecamere ad alta risoluzione saranno i suoi "occhi" per verificare che nulla sfugga al suo controllo.