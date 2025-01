Capodanno con rogo: alcuni giovani hanno "festeggiato" il 2025 dando fuoco ai cassonetti della differenziata

Capodanno nero, per Mirafiori. Approfittando della notte di festeggiamenti, infatti, un nutrito gruppo di giovani annoiati hanno dato fuoco a decine di bidoni della raccolta differenziata.



I bidoni, secondo le ricostruzioni, erano stati sottratti all'interno dei condomini di piazza Livio Bianco e da alcune vie nelle vicinanze. Sul posto si è reso necessario l'intervento della Polizia e dei vigili del fuoco. L'area é letteralmente sotto assedio da diversi giorni.



In tutta Italia sono stati 882, stanotte, gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, 179 in più rispetto allo scorso anno, quando furono 703. In Piemonte sono stati 65. Mentre il "record" va alla Lombardia, con 142. Gli altri interventi sono stati in Emilia Romagna 109, Lombardia 69, Veneto e Trentino Alto Adige 103, Campania 99, Lazio 70, Toscana 70, Liguria 61, Puglia 40, Friuli 38 Venezia Giulia 38, Marche 26, Sicilia 25, Calabria 13, Umbria 8, Abruzzo 7, Basilicata 3, Molise 3, Sardegna 0.



E la questione dei botti illegali esplosi in tutta Torino a mezzanotte diventa un caso politico. Il capogruppo comunale dei Radicali +Europa Silvio Viale ha presentato un'interpellanza che, alla luce del divieto di accendere botti in tutto il capoluogo piemontese, vuole sapere quante siano le trasgressioni e quanti siano stati multati. Oltre a questo l'esponente della maggioranza vuole conoscere le deroghe concesse per il Capodanno 2025 e per il 2024.