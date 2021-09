Scippa una donna che era seduta nella sua auto in sosta: i poliziotti lo vedono e lo arrestano

Con la sua bici si è avvicinato a un'auto in sosta con a bordo solo una passeggera, si è fermato e con una mossa furtiva ha introdotto il braccio nell’auto dal finestrino aperto strappando la collanina alla donna.

Il fatto è accaduto martedì mattina poco prima di mezzogiorno nei pressi di piazza della Repubblica. L’intera scena, però, è stata osservata dai poliziotti del Commissariato Dora Vanchiglia che subito ha inseguito il reo che, risalito sulla bici, si era messo nuovamente in marcia, riuscendo a bloccarlo immediatamente all’incrocio con via Mameli. Vistosi fermato, l'uomo ha cercato di disfarsi della collanina in oro appena rubata lanciandola a qualche metro di distanza.

Per lo scippatore, un cittadino marocchino di 40 anni è scattato l’arresto per rapina. L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per il possesso di 9 pastiglie di sostanza psicotropa.