Marco Zanetti (FdI): "Il Turismo Sportivo potrebbe far da volano per l’economia e il turismo in generale a Torino"

Marco Zanetti (FdI): "Il Turismo Sportivo potrebbe far da volano per l’economia a Torino"

Zanetti afferma: “Torino vive ancora di rendita del turismo che le Olimpiadi del 2006 hanno generato. Quando si organizzano eventi non bisogna solo guardare ai costi e a entrate immediate, ma anche al ritorno a lungo termine, cosa che le amministrazioni di sinistra spesso hanno recentemente dimenticato.”

E in merito al Turismo Sportivo? “Il turismo dei piccoli eventi è fondamentale. È importante avere tanti piccoli eventi e attirare imprenditori da tutta Italia” e aggiunge ancora “vorrei, se mi verrà data questa opportunità, creare la Torino Sport Commission, con l’obiettivo di generale il tessuto cittadino adatto attraverso specifici protocolli di intesa con le associazioni alberghiere, le associazioni dei ristoratori e le associazioni teatrali, per facilitare economicamente l’organizzazione degli eventi a Torino invece che in altre città’”.

“Speriamo che ci venga data questa possibilità” conclude Marco Zanetti.

