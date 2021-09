Effetto Covid sul mattone: a Torino il mercato offre sempre più trilocali, ma aumentano anche i bilocali

Lo si è detto da tempo, prestando ascolto agli esperti del settore: con il Covid e la pandemia , i gusti di chi cerca casa si sono spostati verso metrature più ampie (magari per uno spazio da adibire allo smart working ), oltre che a terrazzi e magari un po' di giardino. E chi ha case grandi, a questo punto, se le tiene. Come insegna la legge fondamentale dell'economia, dunque, al variare della domanda anche l'offerta sta mostrando alcuni adeguamenti. Secondo la ricerca dell’ufficio studi di Tecnocasa , a luglio 2021 si nota come nelle grandi città italiane le tipologie di proposta immobiliare più presente è il trilocale, con il 33,7%, a seguire il quattro locali con il 24,4% ed i bilocali con il 23,9%.

Un fenomeno in aumento, rispetto a gennaio 2021, sia per le percentuali di bilocali, trilocali e quattro locali sul mercato, mentre è in calo la percentuale di offerta dei cinque locali, molto probabilmente perché i tagli più grandi sono ora più desiderati e chi possiede una casa di ampia metratura decide di non venderla.





I numeri sotto la Mole

Per quanto riguarda Torino, in particolare, i bilocali rappresentano un terzo esatto dell'offerta, con il 33,3%, mentre i trilocali sono addirittura il 36,9%. Gli alloggi con quattro locali sono il 18,4%, mentre le case con addirittura 5 locali sono l'8,4%. Rappresentano una sparuta minoranza i monolocali, che non arrivano a superare il 3% dell'offerta del momento.