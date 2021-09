Pinerolo 2021: “Serve coraggio per investire anche nei momenti difficili”

“Basta girare le strade della città per accorgersi di quanto è aumentato il disagio economico e sociale: la crisi economica prima e, poi, la pandemia, hanno messo in ginocchio un numero maggiore di famiglie pinerolesi” ha parlare è Franco Savarise, tra i 355 aspiranti consiglieri alle elezioni del 3 e 4 ottobre. Iscritto alla Lega da diverso tempo, è la prima volta che l'imprenditore pinerolese decide di candidarsi: “Questi sono anni veramente critici ma in cui si aprono nuove possibilità per il territorio. Per questo penso che possa essere utile alla cittadinanza l'approccio di chi, come me, gestisce un'azienda da oltre vent'anni”.

“Il coraggio di investire anche nei momenti difficili, e la capacità di trovare il giusto compromesso tra i grandi sogni e le risorse disponibili”, sono le caratteristiche della cultura imprenditoriale che - secondo Savarise - dovrebbe avere un buon amministratore della città: “Non bisogna mai avere paura di iniziare da 0, così come ho fatto io una ventina di anni fa” aggiunge.

Entrare nella lista della Lega Salvini Piemonte per Savarise è stata un'occasione per condividere i valori su cui ha improntato la sua vita: “Mi sono avvicinato alla Lega quando ho visto che affermava principi che per me sono sempre stati preziosi come l'importanza della famiglia e l'attenzione ai bisogni reali del territorio”. Per questo il suo invito agli elettori pinerolesi è di dare fiducia a chi è pronto a servire la città e attento a cogliere le opportunità che anche un presente critico come questo non smette di offrire.

Per chi volesse conoscere di persona Savarise, domani, lunedì 27, alle 18,30, si terrà un incontro all’Hotel Cavalieri di Pinerolo, dove si parlerà del programma del centrodestra con particolare attenzione a disabilità e sicurezza.