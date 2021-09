Scuola, a Torino 200 iniziative in più per Crescere in Città

Crescere in Città, il catalogo 2021-2022 delle iniziative educative e formative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado offerte dalla Città di Torino, enti, atenei, istituzioni culturali e associazioni del territorio, da oggi è consultabile sul sito www.comune.torino.it/crescere-in-citta/

La presentazione del catalogo è un appuntamento ormai consolidato e coincide con l’apertura dell’anno scolastico. L’Amministrazione Comunale da anni mette in campo forme di progettazione condivisa e valorizza esperienze significative realizzate nei diversi contesti cittadini, in dialogo con atenei, musei, enti e associazioni nell’ottica di proporre una Città Educativa espressione di coesione e condivisione delle finalità educative, ciò che è stato realizzato anche con i Patti Educativi di Comunità e con lo sviluppo della variegata offerta formativa contenuta nel Crescere in Città.

I 775 percorsi educativi e formativi - 224 in più rispetto all’offerta formativa dell’anno scolastico precedente - proposti alle scuole sono realizzati dalla Città di Torino, in particolare da ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile) e, soprattutto, dal territorio: musei e istituzioni culturali, enti pubblici e privati, atenei e associazioni cittadine, un numero di proponenti cresciuto negli anni in quantità e qualità.

Le attività - scelte dalle istituzioni scolastiche come opportunità di ampliamento della loro offerta formativa - si potranno prenotare online dal 27 settembre al 15 ottobre 2021.

In caso di posti ancora disponibili è prevista l’apertura di una seconda sessione di raccolta delle prenotazioni dall’11 gennaio al 28 gennaio 2022.

Si tratta di una delle novità dell’edizione 2021-2022 del catalogo a cui se ne aggiungono molte altre.

Alle sei aree tematiche - sostenibilità ambientale, linguaggi espressivi, conoscere la città e la tutela del patrimonio, competenze e cittadinanza digitale, costituzione, diritti e cittadinanza inclusiva, cultura ludica - si aggiunge quella sul benessere emotivo e relazionale. L’isolamento e l‘insicurezza diffusa generati dalla pandemia hanno favorito nell’infanzia e nell’adolescenza l’insorgere di problematiche comportamentali e acuito, al contempo, le situazioni di malessere psicologico preesistenti. Le proposte dedicate a quest’area consentiranno a bambini e ragazzi di acquisire le life skills – competenze per la vita - attraverso percorsi sulla gestione delle emozioni finalizzati ad assumere comportamenti positivi e resilienti.

Le molteplici attività educative del catalogo promuovono lo sviluppo del pensiero creativo e di comportamenti responsabili volti a conoscere e valorizzare la sostenibilità ambientale, favoriscono la conoscenza e la scoperta della città per avvicinare bambini e ragazzi al patrimonio artistico e paesaggistico, consentono di scoprire le nuove tecnologie digitali e sperimentare il valore formativo della cooperazione e della capacità comunicativa attraverso il gioco.

Il progetto Bambine e Bambini all’Università, in accordo con l’Università e il Politecnico di Torino, da quest’anno si trasforma in Un giorno all’Università e offre la possibilità alle scuole secondarie di primo grado di partecipare a diversi percorsi, oltre a quelli destinati alla scuola primaria.

E sempre in relazione alla fascia d’età, il catalogo si arricchisce ulteriormente con una serie di attività dedicate alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Tutte le attività educative e formative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado proposte dai Servizi educativi della Città di Torino – centri di ITER, ludoteche e laboratori di lettura – sono gratuite a partire da questo anno scolastico.

Le attività del Crescere in Città sono state organizzate in sicurezza come richiesto dalle linee guida nazionali e regionali per il contenimento della diffusione del Covid 19.