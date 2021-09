Giovane compositore di Venaria vince il premio Lawson-MayAward

Diplomatosi al Conservatorio G. Verdi in Torino in Composizione, Musica corale e Direzione corale, Castelli ha poi completato gli studi in Germania, a Düsseldorf, città in cui vive e lavora ormai da anni. Non ha però interrotto i contatti con la sua città natale, cui rimane legato non solo per ragioni familiari, ma anche come componente della Commissione artistica degli Amici per la Musica; nell’associazione Castelli è il principale artefice del Premio internazionale di Composizione Luigi Nono e partecipa attivamente all’organizzazione del Concorso internazionale di Musica da Camera Luigi Nono che anche nel prossimo ottobre prevede lo riporterà a Venaria.