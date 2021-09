L'Aifa ha autorizzato l’utilizzo del primo farmaco a base di cannabidiolo per il trattamento delle epilessie rare. Jose Giron (COO di Amazonas Florestal): “Il tabù che circonda la pianta di cannabis in alcune aree del mondo non durerà a lungo”

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha riconosciuto come innovativo il primo farmaco a base di cannabidiolo (CBD) e ha rilasciato l’autorizzazione per l’utilizzo e la rimborsabilità come terapia aggiuntiva nei casi di crisi scatenate da due rare forme di epilessia: la Sindrome di Lennox Gaustaut e la Sindrome di Dravet.

Dopo una prima approvazione da parte dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) nel settembre 2019 per l’uso e la commercializzazione in Europa, il riconoscimento da parte dell’Aifa per ciò che concerne le due rare epilessie è la conseguenza dei dati provenienti dal programma di sviluppo clinico del farmaco e dal programma, approvato e condotto per circa due anni su pazienti italiani, in uso compassionevole. Secondo l’autorizzazione, il farmaco potrà essere prescritto solo da alcune categorie di medici, come ad esempio gli specialisti in neurologia e neuropsichiatria, e sarà soggetto a prescrizione non ripetibile.

Per maggior chiarezza sull’argomento e per approfondire alcuni aspetti fondamentali riguardo ai benefici che il CBD può produrre, abbiamo intervistato Jose Giron, COO di Amazonas Florestal Ltd, una società di legname diversificata focalizzata su pratiche forestali sostenibili, leader nella produzione di CBD di altissima qualità.

Da un punto di vista terapeutico, per quali malattie è effettivamente consigliato l'uso del CBD?

Il Dott. Jose Giron: “Epilessia, morbo di Parkinson, dolore cronico, ansia, infiammazione e insonnia. Gli studi dimostrano che il CBD può alleviare il dolore influenzando i recettori del sistema endocannabinoide, con conseguente miglioramento dell'umore, della memoria e delle capacità cognitive”.

Quali benefici può apportare il CBD al corpo umano?

Il Dott. Jose Giron: “Il CBD ha diversi benefici comprovati sul corpo umano. Ad esempio, numerosi studi hanno dimostrato che il CBD ha effetti antinfiammatori ed è spesso visto come una soluzione naturale per alleviare il dolore, ridurre l'ansia/depressione, combattere i livelli di stress e migliorare il sonno. Sebbene sia in circolazione da molto tempo, il CBD è ancora nuovo per la scienza e la medicina: vengono spesso scoperti nuovi usi e benefici. È relativamente sicuro da usare ed è incredibilmente promettente nel mondo della terapia”.

Quali sono le differenze tra CBD e Marijuana?

Il Dott. Jose Giron: “Il CBD è un composto che si trova nella pianta di cannabis, insieme a centinaia di altri composti altrimenti noti come "cannabinoidi", incluso il componente psicoattivo tetraidrocannabinolo (THC) comunemente associato alla pianta di marijuana. Questi cannabinoidi interagiscono con il sistema endocannabinoide del nostro corpo, che è una serie di neurotrasmettitori che si legano ai recettori dei cannabinoidi. In sostanza, il nostro corpo è naturalmente programmato dalla nascita per interagire con questi composti. Il CBD è il composto associato a benefici come riduzione dell'ansia, sollievo dal dolore e trattamento dell'epilessia, mentre il THC produce la sensazione di sballo”.

È vero che grazie al consumo di CBD - o "cannabis light" - c'è stata una diminuzione della domanda di THC - o cannabis - che crea dipendenza?

Il Dott. Jose Giron: “Non credo che l'aumento del consumo di CBD abbia avuto un impatto sulla domanda di THC. Questo componente psicoattivo è ancora molto richiesto dove è legale consumarlo: solo negli Stati Uniti, il supporto per la marijuana legale è al massimo storico di quasi il 70%. Durante la pandemia, le vendite di cannabis negli Stati Uniti sono aumentate del 67% lo scorso anno. Inoltre, il campo della scienza medica è in continua sperimentazione della pianta di cannabis, e in poco tempo gli scienziati hanno già scoperto che il THC ha benefici nel trattamento di malattie piuttosto difficili come l'Alzheimer, il Crohn, il Parkinson, il glaucoma, il dolore cronico e la perdita di appetito. Sono fiducioso che al ritmo attuale, il tabù che circonda la pianta di cannabis in alcune aree del mondo non durerà a lungo e che i benefici olistici della pianta saranno accettati da un pubblico maggiore”.

Perché il CBD prodotto da Amazonas è un prodotto di qualità superiore rispetto ai suoi concorrenti? In che modo Amazonas è migliore di molti concorrenti?

Il Dott. Jose Giron: “Amazonas Florestal ha sviluppato una forte relazione commerciale con Precision Extraction Solutions, ampiamente riconosciuta come il miglior produttore di apparecchiature per l'estrazione della cannabis negli Stati Uniti. Amazonas possiede una configurazione di laboratorio Precision C-14 che include ciò che è noto come T-SEP, una macchina straordinaria progettata per separare il THC dal CBD a livello molecolare, ottenendo un distillato di CBD ad "ampio spettro". Questo è un tipo di olio di CBD che sfrutta tutti i cannabinoidi arricchenti presenti nel fiore di canapa tranne gli effetti psicoattivi del THC, che viene rimosso durante il nostro processo di riparazione. La nostra struttura di laboratorio si trova a Miami, in Florida, ampiamente conosciuta come il ponte tra gli Stati Uniti e l'America Latina, una posizione privilegiata che ci posiziona come un grande hub di distribuzione per i mercati emergenti dell'America Latina. In Amazonas Florestal crediamo fermamente nell'impatto positivo che il CBD può avere sulla vita delle persone e siamo determinati a produrre un olio privo di THC che offra i benefici della cannabis a tutti i nostri clienti, senza l'effetto psicotropo che sfugge a molti persino provando questo trattamento rivoluzionario e naturale per la salute”.