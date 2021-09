Meteo, temperature ancora sopra media per tutta la settimana

Ci attende ancora una settimana di bel tempo, con temperature sopra media per tutta la settimana, almeno fino alle soglie del weekend. Poi, probabile discesa termica con qualche precipitazione tra sabato e domenica.

Da confermare l'ipotesi dell'arrivo dell'autunno, quello vero, con la situazione idrica e la siccità che ancora destano preoccupazione in tutto il Nord Ovest.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a giovedì 30 settembre, cielo irregolarmente nuvoloso con ampi sprazzi sereni. Termometro in lieve aumento le minime, in aumento le massime. Minime in pianura intorno 11-16°C e massime 23-26°C. In pianura deboli da Sud-Ovest.

Da venerdì 1° ottobre cielo sereno o poco nuvoloso, con possibile peggioramento e calo termico da sabato notte.

