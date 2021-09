I Top Weddings Trends del 2021 - 2022: più eco - friendly e intimità

Cambiano i tempi e cambiano anche i matrimoni. Da un lato la pandemia ha costretto tutti ad una modifica profonda delle proprie abitudini, dall’altro l’attenzione verso il pianeta che sta esaurendo le sue risorse naturali, sono due grandi focus che hanno cambiato anche i matrimoni.

I top weddings trends del 2021 risentono del peso di queste tematiche che vengono sviluppate anche nell’allestimento del giorno più bello della vita degli innamorati. Vediamo nel dettaglio come si celebreranno i matrimoni in quest’ultimo scorcio di 2021 e l’anno prossimo, che secondo Federconsumatori attireranno introiti per oltre 30.600 euro a celebrazione con 100 invitati.

Wedding Design: le tinte neutre andranno per la maggiore

In fatto di colori il wedding design di quest’anno punta sulle tinte neutro e pastello. Lo smokey rosé è invece tra i preferiti per gli abiti da sposa: una scelta lontana dal tradizionale bianco, ma estremamente elegante. Questo rosa caldo e avvolgente può anche essere abbinato con una collana con pietra di smeraldo per dare un tocco di lucentezza maggiore.

Per gli amanti dei toni più accesi un’ottima soluzione è il blue denim, ma non per l’abito della sposa, che in questo caso dovrebbe essere rigorosamente bianco. Il blue denim può essere utilizzato per le decorazioni e l’allestimento oppure per l’abito delle damigelle.

E per la torta? Tra le nuances più di tendenza in questo 2021 c’è il cytrus, un colore che richiama la freschezza dei limoni e smorza lo stile classico della torta bianca.

Le WeddingBag anti contagio: la nuova tendenza in epoca pandemica

In tempo di covid nascono le nuove idee di gadget per gli ospiti: una borsa a prova di virus. Al suo interno si troveranno mascherine chirurgiche personalizzate, gel per la disinfezione delle mani, test antigenico e istruzioni anticovid da seguire.

Location sempre più green

Un altro grande cambiamento introdotto dall’epoca pandemica è la scelta di location all’aperto, in agriturismo, ville, luoghi in cui è possibile ballare sulla musica del dj matrimonio ma mantenendo il distanziamento sociale.

Si calcola che gran parte delle coppie festeggeranno il loro momento memorabile della vita negli spazi aperti: masserie, spiagge, boschi. Che si scelga un matrimonio per pochi intimi o uno classico con tanti invitati lo spazio aperto è la soluzione ideale.

L’intrattenimento in queste location da sogno è importantissimo: bisogna scegliere dei veri professionisti che sappiano accompagnare ogni momento con la giusta colonna sonora, come MusicADeejay.

L’ecosostenibilità tra i Top Weddings Trends

La consapevolezza ambientale è ormai uno dei temi principali delle nostre giornate, dalla raccolta differenziata alle misure per l’eliminazione della plastica monouso, siamo tutti più consapevoli di quanto sia importante adottare pratiche sostenibili. Il matrimonio non fa eccezione.