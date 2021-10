Quale sarà il prossimo passo di Coinbase? La piattaforma di criptovalute potrebbe essere pronta a una rinascita

Vale ancora la pena investire in Coinbase? Una domanda che si stanno facendo in molti. Una tra le più popolari piattaforme per acquistare, vendere e depositare criptovalute continua a far parlare di sé. Dalla sua nascita alla sua ascesa, dal ribasso alla disputa con la SEC.

Coinbase ha sede a San Francisco, in California, è stata fondata da Brian Armstrong e Fred Ehrsam nel giugno del 2012, ed è disponibile in 32 paesi di ogni parte del mondo.

E' quotato in Borsa da aprile 2021, tramite direct listening e non Ipo. Ovvero direttamente dalla quotazione delle azioni, senza aver individuato in anticipo i sottoscrittori, quindi senza coinvolgere gli intermediari. Le sue azioni rappresentano un interessante asset su cui investire tramite trading CFD.

Ogni investitore che si rispetti vorrebbe capire, ovviamente, cosa fa muovere la Borsa per avvantaggiare i propri investimenti. E se l'onda della finanza spesso è incomprensibile, a volte, invece, non è così. Un moto al ribasso ha colpito il mondo delle azioni in questo anno 2021, come è noto, abbastanza turbolento. Bisogna quindi intuire come si contagino i mercati, quali possano essere le aspettative di guadagno e quali i progetti per il futuro.

Il primo passo in Borsa

Coinbase, al suo debutto in Borsa, ha esordio con il botto: sul Nasdaq le azioni hanno toccato quota 429,5 dollari prima ed hanno chiuso a 328,2. Con una valutazione a 85,8 miliardi.

Tuttavia, dopo il battesimo di fuoco, si è inserita in una spirale al ribasso che ha visto le sue azioni in riduzione di quasi il 20% in meno di un mese, fino a toccare quota 263 dollari per pezzo.

La piattaforma ha risentito dell'andamento alterno delle divise digitali. Con una grande performance da parte di Ethereum, sopra i 4.000 dollari, un Dogecoin che dopo la spinta iniziale è crollato drasticamente e un Bitcoin stagnante. Tanto che in estate, questa incertezza si è trasformata in debolezza e si è temuto il tracollo di Coinbase.