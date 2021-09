Stendere il bucato in inverno: quali soluzioni adottare

Quando c’è una bella giornata di sole, specie durante la stagione estiva, molti ne approfittano per far asciugare il bucato all’aperto, nel rispetto delle regole condominiali e di eventuali disposizioni da parte del Comune. In autunno, e soprattutto in inverno, ciò non è possibile, se non di rado. In tal caso, è possibile adottare diverse soluzioni, a seconda delle proprie esigenze pratiche ed economiche. Di seguito, vediamo quali sono.

Asciugatrice o lavasciuga

Pur essendo piuttosto ingombrante, l’asciugatrice rappresenta un’ottima soluzione per asciugare il bucato quando le giornate di bel tempo sono piuttosto rare. In genere trova posto al fianco della lavatrice, all’interno di una laundry room esterna o un locale lavanderia (talvolta ricavabile nell’antibagno). In alternativa, è possibile optare per una lavasciuga, un elettrodomestico che integra le funzioni di lavaggio ed asciugatura in un unico ciclo di trattamento dei capi. Per chi non ha molto spazio a disposizione, questa rappresenta di certo una delle opzioni più pratiche, anche dal punto di vista economico, dal momento che acquistare un solo elettrodomestico anziché due consente di risparmiare. Il principale punto a sfavore di questa soluzione è rappresentata dal dispendio energetico: i cicli di lavaggio e asciugatura determinano un notevole consumo di energia che, specie in famiglie numerose, può incidere notevolmente sui costi in bolletta. Ciò accade soprattutto se l’elettrodomestico non è di moderna generazione e se si utilizzano cicli di asciugatura ad elevato assorbimento di energia.

Stendino tradizionale

Soluzione estremamente economica ma potenzialmente poco pratica, soprattutto per chi non dispone di molto spazio in casa. I comuni stendipanni, infatti, sono una buona opzione ‘di ripiego’ ma molto limitata. Durante l’inverno, o le giornate di maltempo, il supporto va tenuto in casa, al coperto; quasi nessuno dispone di un locale apposito per lasciare il bucato steso ad asciugare e, di conseguenza, lo stendipanni trova spesso posto in salotto, in soggiorno o in altre stanze con spazio a disposizione. Pur essendo complessivamente abbastanza pratico, soprattutto in relazione al costo irrisorio, spesso risulta ingombrante e non troppo funzionale.

Stendibiancheria da soffitto o da parete

Si tratta di una variante molto più versatile e funzionale del comune stendipanni. È un sistema fisso, che può essere installato al soffitto oppure a parete, sia all’interno che all’esterno della casa. Il meccanismo è molto semplice: i capi vengono stesi su di una barra orizzontale che, grazie ad un semplice meccanismo a corda, viene abbassata (per consentire di stendere il bucato con maggiore facilità) per poi essere riportato in posizione, così che i capi possano asciugarsi in maniera ottimale.

Di recente, questo tipo di stendibiancheria sta riscuotendo un crescente successo; è possibile reperirlo tanto presso i negozi che vendono articoli per la casa quanto online, tramite e-commerce specializzati come www.stendinik.it. I principali vantaggi derivanti da una soluzione di questo tipo riguardano la praticità; con uno stendino a parete, infatti, è possibile sfruttare spazi altrimenti inutilizzati (come, ad esempio, un terrazzino), là dove un comune stendipanni risulterebbe poco pratico. In aggiunta, scegliendo l’installazione al soffitto è possibile stendere il bucato dove non sarebbe possibile altrimenti come, ad esempio, sopra la vasca da bagno (così da evitare il gocciolamento sul pavimento).

Per questo, gli stendipanni a parete sono particolarmente indicati per chi dispone di poco spazio in casa, sia all’interno che all’esterno, per asciugare il bucato, o non possiede appositi elettrodomestici. Gli stendini a parete sono in grado di rispondere ad ogni genere di esigenza, in quanto ve ne sono di diverse misure (da 150 cm a 200 cm di lunghezza); ciò consente scegliere quello più adatto alle proprie esigenze ed alle possibilità di installazione.