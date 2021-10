Troppo stress da trasloco? Ecco come fare un trasloco senza fatica

Il trasloco è uno dei momenti più importanti della vita, ma può essere al tempo stesso causa di stress. Ecco quindi alcuni pratici consigli per fare un trasloco senza stress e giocando d'anticipo

Il suggerimento iniziale è senza dubbio quello di giocare d'anticipo organizzando molto prima una linea da seguire. Iniziate a sistemare armadi e scatoloni, fate una cernita di oggetti e vestiti che da molto non utilizzate e regalateli, fate una lista di tutte quelle cose che dovrete avere il giorno del trasloco: scotch, scatoloni, buste ecc..

Traslochi e sgomberi: accorgimenti e consigli

Valutare bene l’entità del trasloco

Organizzando tempo prima il trasloco potrete ovviamente valutare alcuni particolari molto importanti: la distanza tra le due abitazioni, eventuale presenza di cantina da sgomberare, la presenza o meno di ascensori, larghezza delle porte e molto altro.

Contattare la ditta di traslochi e sgomberi

Specialmente se avete garage e cantine da svuotare contattate una ditta di sgomberi che vi aiuterà a liberare molto spazio. Chiedete un preventivo e nel caso fissate un appuntamento. Stesso discorso con la ditta di traslochi: cercate diversi numeri sul web e contattateli. Affidatevi ovviamente non a chi fa il prezzo più basso, ma chi mette in gioco più professionalità

Preparare una lista

Molto importante è preparare della liste con gli oggetti da portare, le cose da fare prima e dopo il trasloco ecc. Molti sottovalutano ad esempio l'attivazione e chiusura dei vari contratti quali: corrente, telefono, internet. Quindi segnate bene tutto ciò che vi viene in mente in modo tale che non lascerete nulla al caso. Se vi affidate ad una ditta di sgomberi per svuotare il vostro garage o la vostra cantina, sempre qualche giorno prima, cercate di fare una cernita di tutti quegli oggetti che volete conservare.

Come preparare i cartoni?

Giorni prima cominciate ad organizzate il vostro trasloco procurando diverse scatole. Potrete acquistarle nei negozi specializzati, oppure potrete trovarle fuori da alimentari e supermercati. Procurate anche carta da imballaggio, giornale, pluriball. Ovviamente il nostro consiglio è di dividere i contenuti di ogni scatola per tipo. Quindi abbondate di scatoloni almeno una volta arrivati a casa nuova, se vi serve qualcosa in particolare saprete facilmente dove trovarla.

Prepararsi al trasloco vero e proprio

Una volta inscatolato tutto, potete anche passare ai mobili. Fate sempre delle foto prima di affidarli alla ditta di traslochi. Le ditte traslocatrici sono assicurate per coprire i danni agli oggetti che trasportano, quindi nessuna paura. Il giorno del trasloco, siate presenti e prestate massima attenzione a tutto il lavoro, controllate tutte le liste che vi siete fatti e rimboccatevi le mani.

Questi qui sopra sono dei piccoli accorgimenti che ovviamente ti aiuteranno a vivere il momento del trasloco o dello sgombero con la maggiore serenità possibile. Evitate di stressarvi ed arrabbiarvi la sera prima del ”grande passo”. Al contrario utilizzate la nottata per fare un giro generale per casa allo scopo di controllare bene di aver preso davvero tutto.