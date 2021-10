Mafie, a Torino usati solo il 20% dei beni confiscati. Appello al futuro sindaco: "Serve assessorato alla legalità"

"Se le mafie ci sono è perché hanno trovato pezzi di politica e economia che hanno costruito domande, a cui la criminalità ha dato risposte. Chiediamo al Comune di Torino di istituire uno strumento serio per portare avanti la lotta alla mafie, uno scatto in più come un assessorato alla legalità democratica". È questo l'appello di Maria José Fava, referente di Libera Piemonte, che questa mattina ha inviato insieme ad ACLI, ARCI e Gruppo Abele ai candidati sindaci di Torino un elenco di proposte dal titolo "La città delle persone".

A Torino usati solo il 20% dei beni confiscati alle mafie

Il capoluogo è la realtà piemontese dove ci sono più beni confiscati di tutta la regione. "Sono ben 120 - ha chiarito Fava - è solo il 20% sono utilizzati: potrebbero essere usati come spazi culturali e pubblici".

Acli Torino: "Più risorse per la formazione professionale"

Priorità per il futuro sindaco, come ha sottolineato la Presidente dell'Acli di Torino Raffaella Dispenza, è la creazione di occupazione. "Il lavoro - ha spiegato - è la prima priorità per la città: è ancora troppo basso l'investimento sulle politiche di orientamento. Chiediamo poi di aumentare le risorse per la formazione professionale".

Arci Torino: "Senza terzo settore Torino non avrebbe superato pandemia"

E Andrea Polacchi ha voluto lanciare un chiaro avviso a chi si candida a guidare Palazzo Civico. "Senza terzo settore - ha detto il Presidente di Arci Torino - questa città non avrebbe superato questo momento: non si può fare a meno della rete associativa". "Deve essere chiaro il principio - ha rincarato Marianna Nacca, referente politica del Gruppo Abele - che la lotta alla povertà e al disagio non è lotta ai poveri e alle categorie sociali vulnerabili. Concetti come quello del decoro e della sicurezza non sono accettabili se realizzati a scapito della dignità delle persone". Parole che suonano come un avviso al candidato del centrodestra Paolo Damilano, che ha in coalizione forze politiche che in questi anni hanno condotto campagne elettorali "criminalizzando" la figura dell'immigrato.