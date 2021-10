No Tav: richiesta di estradizione per Emilio Scalzo, attesa per decisione

Bisognerà attendere per sapere se la Corte d’Appello di Torino accoglierà o meno la richiesta di estradizione avanzata dalle autorità francesi nei confronti di Emilio Scalzo, lo storico leader No Tav arrestato dai carabinieri in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, a seguito di alcuni episodi avvenuti in territorio transalpino durante una manifestazione No Border.



Stamattina, mentre all’esterno del Tribunale si è riunito un presidio con presente lo stesso Scalzo, La Corte torinese si è riservata sulla decisione. “Il 5 ottobre Scalzo sarà processato per l’occupazione della casa di Claviere - dice il legale difensore Danilo Ghia - deve essere presente per potersi difendere e questo è incompatibile con l’estradizione. In ogni caso la Francia può cominciare il procedimento senza la presenza dell’imputato, nulla lo vieta”.