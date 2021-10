La Commissione europea a fianco della Lega Volley Femminile per la stagione 2021-22

La Commissione europea sarà partner istituzionale della Lega Volley Femminile A1 e A2 in tutte le manifestazioni nazionali della stagione 2021-2022.

La prima partita di Supercoppa A1 si terrà sabato 2 ottobre al PalaPanini di Modena, a cavallo della Settimana europea dello Sport che si svolge ogni anno tra il 23 e il 30 settembre. Lo sport, infatti, è parte integrante della vita dei cittadini dell’Unione e racchiude i valori di coesione e inclusione sociale che ben qualificano l’identità europea.

Giunta alla sua settima edizione, la Settimana europea dello Sport ha anche l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e il benessere fisico, a fronte della scarsa partecipazione nello sport da parte degli europei, secondo i sondaggi di Eurobarometro. Uno scenario che ha ricadute considerevoli sulla vita sociale ed economica dei cittadini, ai quali però l’Unione europea propone opportunità a portata di tutti per praticare attività fisica nella vita quotidiana, oltre che negli ambienti sportivi tradizionali. Gioia, resilienza e connessione intergenerazionale sono le tematiche principali alla base dell’edizione 2021, a conferma di un impegno a tutto tondo che combina l’entusiasmo per lo sport con il rafforzamento della coesione sociale per tutte le fasce d’età.

Tra le varie iniziative, la Commissione ha lanciato i #BeActive Awards per supportare progetti che promuovano lo sport e l’attività fisica in Europa nel contesto educativo (#BeActive Education Award), in ambito lavorativo (#BeActive Workplace Award) e nelle comunità locali (#BeActive Local Hero Award).

Oltre a favorire il benessere personale dei cittadini, lo sport incide anche su problematiche sociali di grave impatto, quali il razzismo, l’esclusione sociale e la disuguaglianza di genere. Con i #BeInclusive EU Sport Awards ogni anno la Commissione europea premia le organizzazioni che lavorano per valorizzare lo sport come motore di inclusione per i gruppi più vulnerabili.

Lo sport rappresenta quindi un punto centrale dell’agenda europea da cui si diramano importanti azioni sociali ed economiche. Per questo, anche una parte del programma Erasmus+ è dedicata alle attività sportive, finanziando partenariati di collaborazione ed eventi sportivi, favorendo il volontariato e la cooperazione tra organizzazioni, promuovendo la buona governance e le pari opportunità e affrontando le minacce transfrontaliere per l’integrità nello sport.

La Commissione europea continua a portare avanti un impegno trasversale a lungo termine per la valorizzazione dello sport e di uno stile di vita sano nella quotidianità dei cittadini europei, che tenga conto del futuro delle nuove generazioni nello spirito del Next Generation EU.

Per maggiori informazioni:

Ø Sport nell’Unione europea: https://sport.ec.europa.eu/