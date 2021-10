Grugliasco, nel fine settimana torna l'appuntamento con il Festival Due Punti

Sabato 2 a Torino nel complesso Aldo Moro e domenica 3 nel campus universitario di Grugliasco, si svolgerà il Festival Due Punti. Un week end da non perdere, ricco di appuntamenti per tutta la famiglia, e che rappresenta un’occasione piacevole e preziosa di incontro e confronto tra ricercatori e cittadini.

Dal mattino alla sera sono in programma laboratori, giochi, degustazioni guidate, tour a piedi e in bicicletta, mostre di illustrazione e fotografia, tavoli di discussione. Domenica sarà anche possibile fermarsi a mangiare nel campus, accompagnati da inusuali camerieri.

La Città di Grugliasco e i Dipartimenti universitari già presenti sul nostro territorio collaborano su diversi fronti e, proprio nel segno di questa interazione, lo scorso anno hanno dato vita al progetto Due Punti.

A causa della pandemia Covid-19, il festival si è svolto on line per un anno sulla pagina facebook @duepuntifestival. Oggi che le condizioni sanitarie consentono una maggiore libertà di movimento, seppure nei limiti previsti e con le dovute accortezze, si è deciso di concludere il festival con un momento di vera interazione e dialogo.

Tra le attività in programma riteniamo interessante segnalare una novità: per la prima volta i cittadini potranno discutere di tematiche importanti per la vita della nostra comunità (e non solo) all’interno del campus universitario. Sono stati infatti organizzati cinque tavoli di lavoro tematici a cui potranno partecipare quanti sono interessanti, semplicemente prenotandosi sul sito del festival (www.festivalduepunti.unito.it).

Tutte le attività sono gratuite. L’accesso al Festival è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass.Tale disposizione non si applica ai bambini in età inferiore ai 12 anni e ai titolari del certificato di esenzione.

Tra gli ospiti dei talk segnaliamo l’artista Laura Pugno, che presenterà l’opera Over Time, visitabile il 2 ottobre nell’atrio del Complesso Aldo Moro, l’illustratore Marco Paschetta che il 3 ottobre presenterà la mostra “Semillas” e Giuseppe Barbera autore del “Il giardino del Mediterraneo”. Jacopo Sacquegno, co-autore del “l bosco che vive” sarà invece il protagonista del livedrawing di sabato sera. Non solo ricercatori, quindi, ma anche artisti e autori e soprattutto cittadini e cittadine: ecco i veri protagonisti del festival.

“Le attività in programma permetteranno un incontro inter e multidisciplinare, mostrando ai cittadini e ai ricercatori come i confini della ricerca possano sfumare in un incontro tra saperi”- dichiara Cristiana Peano, presidente della Commissione Terza Missione del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino.