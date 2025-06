In armonia sul lago: il Festival Olistico di Avigliana promette una giornata di benessere e crescita personale

Segnatevi la data: il 20 luglio 2025, l'Hotel Chalet del Lago di Avigliana sarà il palcoscenico di un evento dedicato interamente al benessere e alla crescita personale: il Festival Olistico. Dalle ore 10:30 alle 18:30, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in un'atmosfera di armonia e scoperta, circondati dalla splendida cornice naturale di Avigliana.

Questo festival si propone come un punto di riferimento per chiunque desideri esplorare percorsi di riconnessione con il proprio io interiore, migliorare il proprio benessere psicofisico e approfondire tematiche legate alla crescita personale. Sebbene i dettagli specifici sulle attività e i relatori non siano ancora stati divulgati, la natura dell'evento suggerisce un programma ricco di workshop, conferenze, sessioni pratiche e momenti di condivisione.

L'Hotel Chalet del Lago, situato in Via Monginevro 26, offrirà una location ideale per questa giornata all'insegna dell'equilibrio, con i suoi spazi che ben si prestano a ospitare pratiche meditative, sessioni di gruppo e momenti di relax. L'ingresso all'evento è fissato a 10 €, una cifra contenuta per un'intera giornata dedicata al proprio benessere.

Per chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni o a scoprire in anteprima il programma dettagliato del festival, è possibile contattare gli organizzatori al numero di cellulare +39 3291978807.

Non perdete l'occasione di dedicare una giornata a voi stessi, in un contesto rigenerante e stimolante come quello offerto dal Festival Olistico di Avigliana. Sarà un'opportunità preziosa per ricaricare le energie e intraprendere nuovi percorsi di consapevolezza.

Per tutti i partecipanti sarà presente un’area food con alcuni espositori selezionati.