La Nazionale dei superoi in campo a Falchera per realizzare uno studio di registrazione per disabili

La Nazionale dei superoi in campo per realizzare uno studio di registrazione per disabili

Realizzare uno studio di registrazione senza barriere architettoniche, per permettere ai ragazzi disabili di esprimere la propria passione per la musica. È questo l'obiettivo della quinta edizione di "Woodstock in Cittadella", iniziativa benefica della Nazionale Italiana dell'Amicizia Onlus.

Street food e sport

Il 28, 29 e 30 giugno nell'impianto sportivo di via degli Ulivi 11 ci saranno musica dal vivo, tende e coperte sui prati, street food, sport e laboratori per bambini. "La vostra - ha osservato l'assessore allo Sport Mimmo Carretta - è una storia fatta di sacrificio, passione ed orgoglio. Saranno tre giorni di festa in cui saranno coinvolti turisti e torinesi". "Seppure di colore politico diverso - ha osservato il presidente della 6 Valerio Lomanto - Comune e Circoscrizione stanno lavorando spalla a spalla per la NIDA, che ha la capacità di unire in maniera trasversale".

"Falchera ha tanti pregi e difetti: uno di questi ultimi è la difficoltà di aprirsi a chi arriva da fuor quartiere. Vedere oggi come tutti stanno rispondendo alle vostre iniziative è molto bello" ha concluso.

L'evento

"Woodstock in Cittadella" si aprirà il 28 con uno spettacolo di tango argentino. Sabato e domenica i campi sportivi riqualificati del centro sportivo della Circoscrizione 6 ospiteranno tornei di calcio, padel e tennis. Sabato inizierà la maratona di concerti, che vedrà esibirsi una decina di band: la sera gli artisti di casa 2&Picche Noemi e la NIDA Band proporranno la data zero del nuovo tour estivo, che porteranno tra luglio ed agosto in giro per tutta Italia.