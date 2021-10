Miglior tapis roulant elettrico da casa, quale scegliere?

Per coloro che amano svolgere l'attività sportiva direttamente tra le mura domestiche, possedere un buon modello di tapis roulant da casa è decisamente un grande vantaggio.



Permette infatti di potersi allenare senza doversi recare in palestra o frequentare luoghi particolarmente affollati, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, contrassegnato dalla pandemia di Covid che per lunghi periodi ha sconsigliato l'assembramento di persone.



Acquistare un attrezzo del genere significa inoltre dedicarsi alla propria salute psicofisica anche nei mesi invernali, quando la corsa all'esterno non è sempre semplicissima da portare a termine a causa del maltempo frequente.



La domanda che gli sportivi si pongono di frequente è come scegliere la tipologia migliore, essendo il mercato decisamente ricco di proposte capaci di soddisfare ogni genere di esigenza a livello di prestazioni e di budget da investire.



In questo articolo analizzeremo nel dettaglio quali sono i parametri da considerare quando si decide di compiere un investimento del genere, così da ottenere un prodotto che possa essere valido nel tempo e mantenere performance adeguate anche dopo un discreto utilizzo.

Quali sono le caratteristiche di un tapis roulant



Quando si decide di acquistare un valido modello di tapis roulant elettrico ci sono alcuni aspetti da tenere fortemente in considerazione per evitare di comprare un modello che poi non risponda perfettamente alle aspettative.



In primo luogo, il suggerimento è quello di affidarsi a un marchio leader nel suo settore ormai da tempo, che abbia avuto modo di perfezionare la sua linea e sia perfettamente in grado di soddisfare ogni genere di richiesta del cliente.



Magari il costo sarà leggermente più alto, ma le prestazioni che ne deriveranno giustificheranno l'esborso di denaro superiore.

Il secondo elemento da tenere in considerazione è la stazza della persona che dovrà utilizzare il macchinario.



Questo deve infatti sostenere perfettamente il peso, ammortizzando ogni passo senza andare a danneggiare la colonna vertebrale.



Molti dei modelli attualmente presenti sul mercato sono in grado si sopportare fino a 150 kg totali, così da garantire la permanenza anche delle persone dalla corporatura importante.



Per quanto riguarda le misure, non bisognerebbe mai scendere sotto i 40 x 120 cm, poiché in questo modo è assicurato lo spazio necessario per compiere la propria falcata nel migliore dei modi.



Infine, considerate anche lo spazio che avete a disposizione in casa e, nel caso non fosse troppo ampio, optate per un comodo modello pieghevole che possa essere comodamente riposto anche in un piccolo angolo senza occupare l'area o risultare fastidioso alla vista.



In ogni caso molti modelli presentano un design e un'estetica gradevole, dai colore neutro e dalla forma discreta.



Che motore deve avere un tapis roulant?



Solitamente il motore del tapis roulant varia in base alla sua grandezza e alla funzionalità più avanzata che possiede.



In linea di massima per un peso di 60 kg è richiesta una potenza di 1.75/2.50 HP, mentre per uno di 150 kg si può salire fino a 3.50/4.00 HP.



In ogni modo non è necessario mantenere sempre lo stesso livello di spinta, è possibile variare nel corso dell'allenamento in base al tipo di corsa che si desidera effettuare.



La velocità media si attesta solitamente sui 10 km/h, arrivando nei casi migliori fino a 22 km/h nei modelli più performanti.



Larghezza del tapis roulant: ecco le dimensioni



Acquistare un tapis roulant delle corrette dimensioni significa non solo assicurarsi prestazioni di ottimo livello ma anche garantire il massimo della sicurezza a tutti coloro che lo provano, perché lo spazio dedicato alla corsa deve essere tale da impedire di cadere dal macchinario.



La normativa prevede che non si possa scendere sotto i 40 x 120 cm, dimensioni che tendono ad aumentare nelle tipologie fisse più ingombranti e ricche di funzionalità.



Al momento della scelta fare molta attenzione che l'attrezzo di adatti perfettamente alla vostra conformazione fisica, così che sia comodo in ogni momento.



Quanti cavalli deve avere un buon tapis roulant?



Un tapis roulant di fascia media possiede generalmente da 1 a 5 cavalli, che permettono al nastro di muoversi più o meno velocemente a seconda delle esigenze di colui che si sta allenando.



Il suggerimento è di scegliere un modello piuttosto potente, in modo che se salite di livello avete la possibilità di aumentare l'intensità senza dover acquistare un modello nuovo e pagare una somma ulteriore per il vostro allenamento domestico.



Confronto tra i vari tapis roulant elettrici



Il settore dell'attrezzatura sportiva fornisce ogni anno una vasta gamma di novità tra le quali scegliere, tra cui diversi tapis roulant elettrici da poter tenere in casa e riporre comodamente nell'apposito spazio.



In base al tipo di utilizzo che si intende farne, è possibile optare per fasce di prezzo differenti, aggiungendo alle caratteristiche di base alcune funzioni più sofisticate se si ritiene possano essere utili all'allenamento.



Oltre ai parametri vitali, è possibile stabilire infatti il tipo di sforzo che di desidera compiere anche in base alla propria condizione attuale, selezionando la modalità migliore al momento per poi eventualmente salire di livello.



Analizziamo quindi due dei migliori modelli attualmente offerti da Amazon, che rispettano a pieno la normativa in termini d sicurezza e allo stesso tempo garantiscono prestazioni ottimali nel breve, medio e lungo termine.



Orion Core



Iniziamo con un prodotto che può essere collocato in una fascia di prezzo media, dove tuttavia i costi sono perfettamente giustificati da prestazioni di buon livello sotto ogni punto di vista.

Presenta uno schermo led di medie dimensioni attraverso il quale è possibile monitorare tutti i parametri vitali, così da tenere sotto controllo cuore e pressione se lo sforzo si fa particolarmente intenso.

Inoltre, numerosi sono i programmi a disposizione, così come le velocità che è possibile impostare dal display.

Al termine della sessione di allenamento non vi resta altro da fare che ripiegare su sè stesso il vostro tapis roulant e posizionarlo in un angolo della casa, senza che vada a pregiudicare in alcun modo l'estetica della casa.

In ogni modo il design è semplice e lineare, caratterizzato da una scocca piuttosto resistente di colore nero e da materiali di ottima qualità che vengono impiegati per la costruzione di ognuna delle componenti.

Vantaggi e svantaggi

Coloro che hanno già avuto modo di testare il prodotto riferiscono una serie di vantaggi, tra cui la resistenza del tapis roulant elettrico all'usura del tempo, la sua leggerezza e maneggevolezza e la capacità di sostenere anche persone dalla stazza importante.

Le misure sono quelle standard previste dalla normativa, così che sia possibile compiere la propria falcata senza il rischio di cadere.

Le funzionalità sono piuttosto semplici, quindi parliamo di un prodotto che si presta principalmente a chi desidera allenarsi in casa in tranquillità senza particolari pretese in termini di tecnologia.



Recensioni e opinioni sui tapis roulant



ISE tapis Roulant Pieghevole Elettrico



Possedere un tapis roulant elettrico pieghevole come questo significa avere sempre in casa un attrezzo di grande qualità, garantito da un marchio leader nel settore ormai da diversi anni che ha sapute conquistare diversi target di clientela nel corso del tempo.



Ancora una volta l'estetica del prodotto è decisamente gradevole alla vista, così come i materiali utilizzati per la costruzione di primissima qualità.



Il nastro, che rispetta perfettamente le dimensioni standard, presenta una funzione di ABS davvero valida, che ammortizza la spinta del piede sulla pedana e impedisce che possano avvenire piccoli traumi a livello della colonna vertebrale e della schiena, problematiche che spesso si verificano se il la corsa non risulta fluida come in realtà dovrebbe.



La velocità che è possibile raggiungere è di circa 10 km orari, in linea con i principali competitor del settore appartenenti alla stessa fascia di prezzo.



Vantaggi e svantaggi



Parliamo di un prodotto venduto sul web che rispetta perfettamente tutte le promesse fatte in sede di presentazione, sia a livello estetico che funzionale, garantendo sempre prestazioni di livello indipendentemente dall'intensità che viene messa nell'allenamento.



Si presta pertanto sia a coloro che non hanno particolari ambizioni se non mantenersi in forma, sia a coloro che invece praticano un'attività agonistica e si pongono degli obiettivi decisamente più importanti.



Non sono state riscontrate controindicazioni all'impiego del macchinario da coloro che hanno già avuto modo di testarlo, poiché si mostra perfettamente in linea con le aspettative.