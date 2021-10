Elezioni, il voto di Lo Russo: “Sono emozionato, ma sento un’aria positiva” [VIDEO e FOTO]

Giacca blu, camicia azzurro e l’emozione stampata sul volto. Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra, si è recato a votare questa mattina alle 10:30, presso la scuola elementare E. Montale in via Ada Negri 21.

Entrato nel seggio numero 108, Lo Russo, visibilmente emozionato, è rimasto piacevolmente sorpreso dalla grande affluenza nella scuola di elementare in piena zona Santa Rita. “Non nego un po’ di emozione, è la prima candidatura da sindaco: ne ho fatte ben tre da consigliere comunale e sono andate tutte bene, spero vada bene anche questa” ha affermato fuori dal seggio.

Circa lo spettro dell’astensionismo, Lo Russo ha invitato i torinesi a recarsi alle urne: "Votare è fondamentale, è importante perché è un diritto dei cittadini partecipare alla vita democratica e credo che in tempi come questi è molto importante non vanificare questo diritto: ci sono tanti paesi nel mondo in cui non è consentito ai cittadini poter scegliere i loro rappresentanti e penso questo sia un elemento su cui riflettere molto quando decidiamo se votare o no”.

Passata l’emozione, Lo Russo ha rivelato i programmi della giornata: “Oggi vado a pranzo dalla mamma che non vedo tante settimane. Poi credo andrò al cinema a vedere il nuovo di 007”.