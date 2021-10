Elezioni comunali, seggi aperti oggi e domani: ecco come si vota

Oggi, domenica 3 ottobre, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15 si vota per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale e dei Consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Il voto, oltre che Torino, riguarda anche altre otto città della provincia con più di 15 mila abitanti: da Pinerolo a Nichelino, da Beinasco a Rivalta, da Carmagnola a Ciriè a San Mauro.

SEGGI ALLESTITI CON QUALCHE RITARDO

Il Servizio elettorale della Città di Torino ha informato ieri sera che sono state completate tutte le operazioni di allestimento dei seggi e di insediamento di presidenti, segretari e scrutatori nelle 919 sezioni elettorali del capoluogo piemontese e per i seggi riservati al voto domiciliare. Ma le operazioni hanno avuto qualche intoppo non previsto: molte sedi non si erano infatti attrezzate in tempo entro le 10 di ieri mattina (quando era prevista la consegna dei materiai ai presidenti) ed è servito l'intervento dei volontari della protezione civile per montare i seggi. Tanto che molti presidenti sono stati rispediti a casa e riconvocati nel pomeriggio. E le schede elettorali stesse sono arrivate nei seggi dopo ora di pranzo, quindi con un ritardo rilevante.

La situazione è stata poi definitivamente risolta nel pomeriggio. Sono 635 i presidenti di seggio che hanno rinunciato all’incarico e sono stati tutti sostituiti (58 di essi con funzionari comunali), mentre sono stati 1900 (su 3800) gli scrutatori sostituiti.

COME SI VOTA

Per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale (scheda colore AZZURRO) l’elettore può esprimere la preferenza:

per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegata - tracciando un segno sul contrassegno di una lista oppure indicando due segni: uno sul nominativo del candidato sindaco prescelto, l’altro sul contrassegno di una lista a esso collegata (voto rafforzativo);

per un candidato alla carica di sindaco e per una lista a esso NON collegata - barrando due segni: uno sul nominativo del candidato sindaco preferito, l’altro sul contrassegno di una lista a esso NON collegata (voto disgiunto);

solo per un candidato alla carica di sindaco - tracciando un segno sul nominativo del candidato prescelto, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate al candidato sindaco votato;

per uno o due candidati alla carica di consigliere comunale (purché di sesso diverso) - indicando sulla riga tracciata alla destra di ogni contrassegno i nominativi appartenenti alla lista preferita senza apporre alcun segno di voto sul relativo contrassegno.

In questo caso, è validamente votata sia la lista cui appartengono i candidati prescelti, sia il candidato alla carica di sindaco collegato alla stessa, salvo che l’elettore si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

Per l’elezione dei Consigli Circoscrizionali (scheda colore VERDE) il cittadino può esercitare il suo voto:

per una lista di candidati, barrando un segno sul contrassegno della lista prescelta;

per uno o due candidati (purché di sesso diverso) alla carica di consigliere circoscrizionale, indicando il nominativo della lista prescelta, senza apporre alcun segno di voto sul contrassegno al quale appartiene il candidato preferito. In tal caso, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato prescelto.

Potranno inoltre votare gli iscritti alle liste elettorali del Comune di Torino che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 3 ottobre (primo giorno di voto).

LE MISURE ANTI COVID AI SEGGI ELETTORALI

Per prevenire il contagio durante le operazioni di voto, i ministeri dell'Interno e della Salute hanno siglato un protocollo con le misure anti Covid da rispettare durante le elezioni.

Non è richiesto il Green Pass per recarsi al seggio e non è prevista la misurazione della temperatura, mentre è obbligatorio indossare la mascherina sia per gli elettori, sia per i componenti del seggio.

All'interno degli edifici sarà garantita la pulizia degli spazi, il ricambio dell'aria e saranno allestiti percorsi differenziati di entrata e uscita per evitare assembramenti. Inoltre, all'interno del seggio elettorale, dovrà essere garantita la distanza minima di un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi e gli elettori.

CHE DOCUMENTI SERVONO PER VOTARE

La tessera elettorale può essere richiesta:

1) all'ufficio Elettorale di corso Valdocco 20 – piano rialzato (dal lunedì al giovedì dalle 8.15 alle 15.00 e il venerdì dalle 8.15 alle 13.50).

2) all'ufficio anagrafico della circoscrizione di residenza

– Circ. 2, via Guido Reni 96/16 (dal lunedì al giovedì 8.30 – 14.30; venerdì 8.30 -13.30); strada Comunale di Mirafiori 7 (dal lunedì al giovedì 8.30 – 14.30; venerdì 8.30 -13.30);

- Circ. 3, c.so Racconigi 94 (dal lunedì al venerdì 8.30 – 14.30);

– Circ. 4, via Carrera 81 (dal lunedì al giovedì 8.30 – 14.30; venerdì 8.30 – 13.30);

– Circ. 5, via Stradella 192 (dal lunedì al giovedì 8.30 – 14.30; venerdì 8.30 – 13.30) e piazza Montale 10 (dal lunedì al giovedì 8.30 – 14.30; venerdì 8.30 – 13.30);

– Circ. 7, corso Vercelli 15 (dal lunedì al giovedì 8.30 – 14.30; venerdì 8.30 – 13.30);

– Circ. 8, via Campana 30 (dal lunedì al giovedì 8.30 – 14.30; venerdì 8.30 – 13.30); corso Corsica 55 (dal lunedì al giovedì 8.30 – 14.30; venerdì 8.30 – 13.30).

Nei giorni 1-2-3-4 ottobre:

l'ufficio Elettorale di corso Valdocco 20, osserverà il seguente orario: venerdì 1 e sabato 2 dalle 8.15 alle 18.00; domenica 3 dalle 7.00 alle 23.00; lunedì 4 dalle 7.00 alle 15.

Gli uffici anagrafici di circoscrizione osserveranno il seguente orario:

venerdì 1 e sabato 2 dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 18.00; domenica 3 dalle 7.00 alle 23.00.

In caso di ballottaggio l'ufficio Elettorale e gli uffici di anagrafe decentrata saranno aperti il 15-16-17-18 ottobre, con gli stessi orari di cui sopra.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Sportelli Elettorali tel. 011.01125245 - 011.01125580

Deterioramento - Smarrimento: nel caso di smarrimento l'elettore può richiedere un duplicato della tessera elettorale, previa autocertificazione, senza necessità di denuncia all'Autorità competente; nel caso di deterioramento l'elettore può richiedere un duplicato della tessera elettorale previa riconsegna della tessera deteriorata.

Per il rilascio del duplicato occorre esibire un documento di riconoscimento, mentre per l'emissione di una nuova tessera occorre esibire, oltre al documento d’identità, la vecchia tessera con tutti i diciotto spazi per la certificazione del voto timbrati.

Trasferimento di residenza nel Comune di Torino - Tessera elettorale di prima emissione: si informano i cittadini che le tessere di nuova emissione non ritirate presso il Comando territoriale del Corpo di Polizia Municipale, sono in giacenza presso l'ufficio elettorale di corso Valdocco 20.

Trasferimento di residenza all'interno del Comune di Torino – Tagliando di variazione della tessera elettorale: gli elettori a cui è stato registrato il cambio di indirizzo all'interno del comune di Torino entro il 16 agosto 2021, ricevono per posta ordinaria il tagliando di aggiornamento della tessera elettorale. In caso di mancato ricevimento entro tre giorni dalla elezione l’interessato può chiedere all'ufficio elettorale o all'ufficio di anagrafe della circoscrizione di residenza il rilascio di un nuovo tagliando (esclusa l'anagrafe centrale di via Della Consolata 23), presentando la tessera elettorale e un documento d'identità.

Documenti necessari da esibire al seggio per esercitare il voto: un documento di riconoscimento personale (qualsiasi documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione; patente di guida; ricevuta carta identità elettronica), la tessera elettorale personale a carattere permanente.

Per l'identificazione degli elettori sono validi anche le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti purché da non oltre tre anni.

In mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca per­sonalmente l'elettore.

Info: www.comune.torino.it/elezioni/amministratve2021.shtml