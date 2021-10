Elezioni, Appendino al voto insieme alla famiglia: la sindaca uscente alle urne con la figlia Sara

Sorriso stampato sul viso, buon umore e tessera elettorale in mano, la sindaca Chiara Appendino ha deciso di votare in mattinata, nel quartiere San Donato. La prima cittadina si è recata al seggio allestito presso l'IC "Pacinotti", in via Le Chiuse, 70, alle ore 10:15.

Accompagnata dal marito Marco e dalla figlia Sara, Appendino, pur non partecipando alla competizione elettorale, ha espresso il suo voto dopo Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra, e prima di Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra. Valentina Sganga, candidata del Movimento Cinque Stelle, ha votato invece alle 11 puntuali.