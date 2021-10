Lo Russo: "Salvini perso la scommessa su Damilano. Gli offrirò io un caffè" (VIDEO)

Sinistra Ecologista apre a M5S e D'Orsi

Il centrosinistra, nonostante la memoria corra a Chiara Appendino che nelle settimane del ballottaggio riuscì a recuperare 11 punti e batté così Piero Fassino , appare ottimista. Questo alla luce anche del fatto che ci sono buone possibilità che una parte degli elettori di Valentina Sganga e di Angelo D'Orsi decida di convergere sul centrosinistra. Ed il compito di aprire agli elettorati pentastellati e della sinistra radicale è spettato al capolista di Sinistra Ecologista Jacopo Rosatelli : " Su acqua pubblica e su questioni internazionali come Patrick Zaki siamo in sintonia: sono forze che possono dare un contributo alla città e con cui si può aprire un dialogo ".

Più M5S in Sala Rossa con Lo Russo

Un altro elemento che gioca a favore di Lo Russo è che con la sua elezione a sindaco, secondo i primi calcoli, il M5S avrebbe in Sala Rossa due consiglieri oltre a Valentina Sganga. Con Damilano invece tornerebbero in Comune solo due persone totali.

Lo Russo non attacca Appendino

E Lo Russo stesso evita di attaccare Appendino, che ieri aveva chiarito come lo scarso risultato della coalizione M5S-Europa Verde non fosse un giudizio sul suo mandato. "Noi guardiamo al futuro - ha replicato il candidato sindaco del centrosinistra sul tema - non al passato: a noi interessa pensare alla Torino che verrà. La città che abbiamo in mente noi è una Torino che torna capitale del lavoro e che soprattutto lavora a ricucire le disuguaglianze e a proiettare Torino in Italia e in Europa".