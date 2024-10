Investe un pedone e poi fugge, ma viene 'pizzicato 'dalla Polizia locale di Moncalieri

Momenti di paura in via Pastrengo, a Moncalieri: nel weekend appena concluso un pedone è stato investito da una vettura, con il conducente che poi non si è fermato a prestare soccorso.

Decisive le immagini delle telecamere

Dopo aver rallentato, facendo intendere di volersi arrestare, il guidatore è poi ripartito a tutta velocità, cercando di far perdere le sue tracce.

Ora il conducente rischia una denuncia

Grazie alle telecamere di zona, però, la Polizia locale di Moncalieri è riuscita a risalire al pirata della strada: convocato in caserma, si è giustificato dicendo di essere fuggito per il timore delle conseguenze che gli avrebbe recato l'incidente. Ma adesso rischia una denuncia.