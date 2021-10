Definito dall'Asl To5 il Piano per la realizzazione di Ospedali e case di Comunità a Nichelino e Carignano

L’ Asl To5 ha definito, nei giorni scorsi il Piano per la realizzazione di alcune strutture sanitarie che dovranno potenziare la risposta della sanità territoriale in modo capillare. Si tratta di strutture intermedie tra i presidi ospedalieri e i distretti.

2 Ospedali di Comunità: Carignano e Nichelino

7 case di Comunità: Santena e Castelnuovo don Bosco per il distretto di Chieri. La Loggia e Trofarello per il distretto di Moncalieri, Vinovo per il distretto di Nichelino e Carmagnola e Carignano per il distretto di Carmagnola.