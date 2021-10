Hobbyking: il modellismo dei droni è un fenomeno di tendenza

Il modellismo è un settore che da sempre affascina grandi e piccini e che, negli ultimi decenni, è stato legato soprattutto ad articoli quali auto, moto, imbarcazioni e treni.

Con l’avvento della tecnologia e dei Droni e grazie a portali dedicati come Hobbyking, il più grande negozio di modellismo, si è iniziato a creare interesse anche su questi oggetti altamente tecnologici.

Il modellismo di Droni, come riportato anche sul noto portale https://www.droneblog.news/ , sta diventando, infatti, sempre più popolare.

Cerchiamo di capire da cosa si differenzia un drone semplice dal modellismo di droni e come realizzare un proprio modellino.

Modellismo tradizionale e Droni

Il modellismo ha sempre stuzzicato fantasie e interesse di grandi e piccini che hanno contribuito, anche grazie alla diffusione delle scatole di montaggio e alla pubblicazione su riviste specializzate, a rendere questo hobby un passatempo di massa dalla seconda metà degli anni venti del XX secolo.

Non solo hobby ma anche arte: il modellismo, soprattutto per taluni prodotti come imbarcazioni navali e treni, rappresenta l’arte e l’abilità di saper rendere unico un oggetto popolare e la maestria di saper decorare sapientemente quasi a realizzare un'opera d'arte grazie all'utilizzo di strumenti dedicati e specifici come l’aerografo.

Con l’avanzare della tecnologia, il modellismo non si limita più solo alla realizzazione di esemplari in scala uguali a quelli "reali" e a semplice passatempo, ma viene considerato educativo, stimolante e tecnico.

Nello specifico, il modellismo dei droni ha avvicinato sempre più persone alla tecnologia e portato alla diffusione di concetti ed argomenti fino a qualche anno fa sconosciuti o che interessavano poche persone.

Modellismo non solo come passione

Visto dai non esperti solamente come un passatempo privo di contenuto, in realtà il modellismo è molto molto di più.

Nelle precedenti righe di questo articolo abbiamo ribadito come, soprattutto negli ultimi anni, si sia capito che il modellismo è anche arte e studio.

Esistono più settori in cui il modellismo si sviluppa tra i quali: