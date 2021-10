LBSE 2021, la Summer School per ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro qualificato

Si è tenuto venerdì 8 ottobre presso l’Hotel Allegroitalia Silver Palace di Torino l’evento conclusivo della Summer School “Legal Business Skills for Europe 2021”, il percorso formativo offerto dall’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino e che dal 2018 fornisce a giovani professionisti e neolaureati le competenze teoriche e pratiche richieste dal mercato del lavoro nel settore legale e del business.

L’incontro ha costituito un’occasione di confronto e relazione tra i giovani neolaureati che hanno preso parte all’edizione 2021 della Summer School e gli importanti studi legali e aziende che hanno partecipato al percorso in qualità di formatori. Un’iniziativa, dunque, per creare un ponte tra studenti e mercato del lavoro e che per questo ha registrato grande partecipazione e interesse da entrambe le parti, a conclusione di un percorso di approfondimento particolarmente apprezzato.

L’obiettivo della Summer School è infatti quello di coinvolgere gli studi legali e le imprese nella formazione dei neo laureati in ambito giuridico ed economico, colmando il divario tra le competenze sviluppate attraverso la formazione accademica tradizionale e quelle richieste dal mercato del lavoro.

L’edizione 2021 della Summer School - patrocinata da Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale, Confindustria Piemonte, Unioncamere Piemonte, Confcooperative Piemonte e Confcooperative Cultura, Turismo e Sport con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e della Consulta Regionale Europea - ha visto tra i propri partner importanti studi legali e aziende nel panorama locale e nazionale, che hanno messo a disposizione degli studenti l’esperienza di professionisti del settore

Come sottolineato dal Presidente dell’Istituto Universitario di Studi Europei, Piercarlo Rossi: “In un mercato del lavoro in continuo divenire, profondamente scosso dalla pandemia da coronavirus e sempre più caratterizzato dall’internazionalizzazione, è necessario fornire ai giovani laureati gli strumenti necessari per potersi porre con sicurezza sul mercato del lavoro, con particolare riguardo alle competenze trasversali e pratiche, sempre più richieste dalle aziende. L’obiettivo della Summer School “Legal Business Skills for Europe” è proprio quello di arricchire la formazione tradizionale dei giovani professionisti e dare loro strumenti utili per rispondere alle richieste del mercato del lavoro”.