Estate torrida sui mezzi pubblici, GTT: "Nel 2026 solo 50 tram non avranno l'aria condizionata"

Passata la torrida estate, GTT fa un bilancio del comfort e dei disagi vissuti dai passeggeri ed annuncia: "Nel 2026 solo cinquanta tram, su una flotta di mille mezzi, non saranno climatizzati".

Bus tutti climatizzati

Al momento tutti i bus che girano sulle strade di Torino, così come su quelle extraurbane, sono dotati di aria condizionata. Caso diverso quello dei tram. Al momento solo quelli della serie 6000 - operativi sulla linea 4 - ed i nuovi Hitachi Rail garantiscono comfort e fresco ai passaggi durante l'estate, grazie alla climatizzazione completa.

I mezzi grigi e blu della serie 5000, che viaggiano sulle linee 13 e 15, hanno l'aria condizionata soltanto per i conducenti. Attualmente ne sono appunto in servizio cinquanta. Ma il Gruppo, come chiarito nel pomeriggio in Commissione, ha presentato richiesta al Ministero dei Trasporti per l'acquisto di 50 nuovi tram.

Soldi a Roma

Ciascuno costa circa 3 milioni di euro, quindi la cifra richiesta ammonta a 150 milioni. Se Roma concedesse l'eventuale stanziamento, l'obiettivo sarebbe di vedere i primi nuovi mezzi sui binari nel 2030.

Tram arancioni in pensione

Ed il 2026 sarà l'anno della pensione per i tradizionali tram arancioni. Complice infatti il rinnovo della flotta sui binari, man mano le vecchie vetture della serie 2008 verranno progressivamente dismesse.

La storia

Ne resterà solamente qualche pezzo conservato nei depositi dell'Atts, che verrà fatto circolare in occasione delle parate dei tram e di altri eventi.

Questi mezzi risalgono al 1958-1960. Realizzati dalle officine Stanga, Moncenisio e Seac in livrea verde e avorio, nati dall’accoppiamento di modelli anni Trenta, evolvono nella seconda serie con la celebre livrea arancione nel 1982.