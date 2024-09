Strade chiuse e allagamenti a Villar Perosa: “In 20 anni mai vista una situazione simile”

Sono ore difficili in Val Chisone per la pioggia battente. “In 20 anni non ho mai visto una situazione simile” ammette sconsolato il sindaco di Villar Perosa Marco Ventre, che ha già chiuso strade come via Trieste e l’ultimo tratto di via Juvarra. Situazione brutta anche in via Torino e via Nazionale dove si registrano allagamenti ad abitazioni. Mentre il primo cittadino ha chiesto la collaborazione di volontari per intervenire sulla scuola materna.

Torna l’incubo acqua anche a Perosa Argentina dopo la tremenda alluvione del 2016, che aveva fatto registrare 49 frane. Il Comune ha già invitato a “spostarsi solo se strettamente necessario”, per le condizioni problematiche di strade comunali e non solo. L’acqua, portandosi con sé pietre e detriti, ha invaso diverse vie, tra cui la zona della rotonda della Coop, al confine con Pinasca, e la provinciale nella zona di Meano.