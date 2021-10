La Polizia di Stato presente con il suo corner al Salone del Libro 2021

Anche quest’anno, per il diciannovesimo anno consecutivo, la Polizia di Stato sarà presente al “Salone Internazionale del Libro”, che si svolgerà a Torino dal 14 al 18 ottobre 2021, con uno stand espositivo di circa 70 metri quadrati all’interno del Padiglione 3, posizione R38.



All’interno dello stand verranno presentate le attività della Polizia di Stato e delle sue specialità. Sarà possibile per i visitatori ottenere informazioni sulle attività di servizio e conoscere le metodologie di lavoro e le dotazioni tecnologiche utilizzate nelle indagini più complesse. Inoltre, saranno esposti libri, pubblicazioni e tecnologie relative all’attività della Polizia di Stato.



Sarà presente, con un proprio “corner”, la redazione di “Polizia Moderna” che promuoverà i prodotti editoriali.



Sarà l’occasione per la presentazione di libri scritti da appartenenti alla Polizia di Stato.



Da giovedì 14 a lunedì 18 settembre lo stand ospiterà i seguenti “poliziotti scrittori” in servizio sia presso la Questura di Torino sia presso altri uffici presenti sul territorio nazionale:



- Vice Ispettore Massimiliano Tedesco, in servizio presso la sezione di Polizia giudiziaria della Procura per i minorenni di Torino, autore del libro “Il buongiorno alternativo - Antivirus di parole per pensieri in quarantena” , Dantebus Edizioni;



- Vice Ispettore Antonio Zullo, in servizio presso l’Autocentro di Torino, autore del libro “Sessualità e relazioni di coppia”, Gian Giacomo Della Porta Editore;



- Assistente Capo Armando ALBANO, in servizio presso la Questura di Prato, autore del libro “Uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica” , La Tribuna Editori, dal 13 al 16 ottobre;



- Assistente Capo Coordinatore Luigi GIAMPETRAGLIA, in servizio presso il Reparto Mobile di Napoli, autore del libro “Di draghi, di streghe, di pianeti lontani” , Terebinto Edizioni, dal 13 al 18 ottobre;



- Assistente Capo Coordinatore Maurizio LORENZI, in servizio presso la Questura di Bergamo , autore del libro “Il tempo degli sbirri” , Bolis Edizioni, dal 15 al 18 ottobre;



- Vice Ispettore Alessandro MAURIZI, in servizio presso la Questura di Viterbo, autore del libro “ Castigliego e i tormenti del Papa” , [

- Assistente Capo Coordinatore Elena PAGANI, in servizio presso la Questura di Mantova, autrice del libro “Ladri di facce” , Oligo Edizioni, dal 16 al 18 ottobre.





INIZIATIVE



Nell’arco delle singole giornate, nell’Agorà dello stand, nel rispetto delle normative anti COVID, si terranno dei momenti formativi/informativi, su materie di specifica competenza. Nel corso di questi incontri, verranno proiettate slides e video esplicativi e verrà distribuito materiale divulgativo ed informativo in merito alle tematiche illustrate.



- La Divisione Polizia Anticrimine terrà degli incontri formativi/informativi in materia di violenza di genere. Tra questi, venerdì 15 ottobre, alle ore 10.30, si terrà un incontro tematico dal titolo “Attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica, testimonianza personale di una vittima”.



- Il Compartimento Polizia Ferroviaria illustrerà i contenuti del progetto educativo per le scuole superiori denominato “Train to be cool”, con approfondimenti sulle norme comportamentali per la sicurezza e la prevenzione di reati in ambito ferroviario, svolgendo appuntamenti quotidiani sia al mattino che al pomeriggio.



- La Sezione Polizia Stradale di Torino fornirà consigli di educazione stradale, illustrando i contenuti delle varie campagne di sicurezza stradale, svolgendo appuntamenti quotidiani sia al mattino che al pomeriggio.



- Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino, tutte le mattine, esporrà le regole di comportamento in merito all’uso consapevole delle nuove tecnologie. In particolare, nella giornata di lunedì 18 ottobre, alle ore 09.30 , presso l’agorà dello stand, il Commissario Capo della P. di S. Francesco Saverio BACCO condurrà un incontro sul tema “ Cyberbullismo e Hate speech online ”.



- Il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica del Piemonte e Valle d’Aosta illustrerà la propria attività, con incontri su tematiche di settore, con il seguente calendario:



- giovedì 14 ottobre: al mattino - Biologia;



- venerdì 15 ottobre : al mattino - Chimica; al pomeriggio interverrà il DST della Polizia di Stato dr.ssa Morela STRANO per un incontro sul tema “Sostanze stupefacenti e psicotrope” ;



- sabato 16 ottobre: al pomeriggio - Balistica;



- domenica 17 ottobre: al pomeriggio - Squadra Sopralluoghi;



- lunedì 18 ottobre: al mattino - Dattiloscopia.





Per tutta la durata del Salone, l’Agorà dello stand ospiterà, inoltre, le presentazioni delle opere dei “poliziotti scrittori”, che saranno moderate da personale della redazione di Polizia Moderna.





Infine, nella giornata di lunedì 18 ottobre, dalle ore 11.30 alle ore 12.30 , presso la sala “ Caffè Letterario ”, personale della rivista Polizia Moderna presenterà i volumi de “ Il Commissario Mascherpa” : un’originale graphic novel caratterizzata dalla cifra stilistica di accurato realismo e con la quale, nell’autunno 2018, la Polizia di Stato è sbarcata per la prima volta nel mondo del fumetto. L’evento, cui prenderà parte una rappresentanza di circa 60 studenti e insegnanti del Liceo Artistico “Passoni” di Torino, sarà anche l’occasione la presentazione dei poliziotti scrittori.





Tutta l’attività e le iniziative della Polizia di Stato al Salone possono essere seguite attraverso il profili Twitter (@QuesturaTorino) e Instagram (questuratorino_official).