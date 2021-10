Al Salone del Libro una sala studio Pop up: venerdì ospite "astro Giulia"

Al Salone del Libro anche un’aula studio pret-a-porter. Campus Piemonte, che per la prima volta sarà presente alla kermesse libraria in programma da domani al 18 ottobre, ha allestito all’interno dell’area Bookstock 14+ nel Padiglione 2 la Sala Studio Po up.

Gli studenti potranno trovare uno stand di oltre 50 mq con 10 postazioni allestite con tavoli e sedie, oltre ad un corner a cui si potranno rivolgere per il prestito libri. Per l’occasione, tra gli scaffali si potranno trovare alcuni consigli di lettura sui temi ambientali, selezionati dai ragazzi e dalle ragazze di Friday for future, oltre ai testi scelti dal canale di Venti.

La Sala Studio Pop up si inserisce nel più ampio progetto di Edisu Piemonte, che ad oggi può contare su ben diciotto diversi siti con oltre 2300 posti studio. Con il progetto Campus Piemonte, l’ente ha realizzato delle StudyRoom anche all’Envi Park, all’interno della biblioteca di Settimo Torinese e prossimamente anche in quella di Rivoli

“Vogliamo avere un ruolo attivo sottolinea - il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti, che inaugurerà lo spazio domani alle 14 - ed essere partecipi nel processo di trasformazione culturale del nostro territorio”. Venerdì alle 15 sarà ospite della Sala Studio Pop Up Giulia Bassani, nota da migliaia di fan su Instagram come “Astro Giulia”, insieme al rettore del Politecnico Guido Saracco.