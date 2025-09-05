Ovest Food Lab lancia la raccolta benefica di materiale scolastico

Anche quest’anno prende il via l’iniziativa promossa dal progetto Ovest Food Lab, pensata per sostenere le famiglie in difficoltà nel momento, spesso critico, della ripresa dell’anno scolastico.

Nato per contrastare lo spreco alimentare e promuovere l’inclusione sociale attraverso il recupero e la distribuzione dell’invenduto dei mercati, Ovest Food Lab si arricchisce ora di una nuova azione di solidarietà: una raccolta benefica di materiale scolastico destinata a chi si trova in una situazione di fragilità economica.

Come partecipare

Ecco come partecipare fino al 30 settembre: occorre acquistare un prodotto di cancelleria e lasciarlo nell'apposito zaino all'interno dei negozi che hanno aderito alla raccolta.

Di seguito l'elenco delle cartolerie dove acquistare e lasciare il materiale e dei punti di raccolta dove lasciare il materiale acquistato altrove:

Edicola E.M.I. via Salvo d'Acquisto, 23

Oltre La Notizia via Lupo, 12

Cartoleria Secco, p.zza Don Cocco

Punti di raccolta dove lasciare il materiale acquistato altrove:

Aci Grugliasco, C.so F.lli Cervi, 3

Bonetti gioielli, Via Lupo, 38

Caffetteria Eleven, V.le Radich, 11

Erboristeria La Pannocchia, P.zza 66 Martiri, 11

Sabina Style, Via Napoli, 59

La Tavolozza dei Dolci, Via Lupo, 19

Il Tulipano Fiori, Via Moncalieri, 154

Puddu's Bakery, Via Don Mauro Caustico, 162

Alimentari del Buongustaio, Via Don Mario Caustico, 171

ASD Latino Dance & Fitness, Via Carolina Spanna, 1

Negro Agricola, Via Generale Giuseppe Perotti, 46

Panificio Pasticceria Grugliaschese, corso Fratelli Cervi, 11

Il materiale verrà poi distribuito alle famiglie in difficoltà tramite l’Emporio Solidale cittadino. Il progetto è frutto di una progettazione congiunta tra enti pubblici e realtà del terzo settore, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Un’iniziativa collettiva che mette in rete competenze e risorse per costruire comunità più eque e inclusive.



