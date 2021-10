"Prezzemolina" protagonista dello spettacolo di domenica mattina al Teatro Agnelli

Prezzemolina è nata in un bel giorno di primavera, la sua mamma la cullava e le cantava canzoni, le preparava la pappa sì, qualche volta la sgridava, ma poi la perdonava. Un giorno una strega malvagia, in nome di una vecchia promessa, rapisce Prezzemolina e la chiude in cima ad una torre alta, alta. Prezzemolina rimane imprigionata per molti e molti anni fino a quando succede qualcosa di rivoluzionario: s’innamora. Vede un principe vagabondo che le mette nel cuore la voglia di uscire, di scappare dalla torre. Così con l’aiuto di un sogno, la complicità del principe e un pizzico di magia, Prezzemolina riesce a liberarsi dalle catene che la tengono prigioniera ed è pronta a vivere una nuova vita.

Prezzemolina è uno spettacolo in cui parola in rima e canto si mescolano nel rispetto della tradizione orale di cui questa storia fa parte. E' il secondo appuntamento della rassegna "DOMENICAMATTINATEATRO 2021/22" e va in scena al Teatro Agnelli, in via Paolo Sarpi 111, il 17 ottobre alle 11. Adatto ai bambini da 5 anni in su. Ingressi: 5 euro (biglietto unico). Info e prenotazioni tel. 011/3042808.