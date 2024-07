Mirafiori, sciopero unitario nel settore del cambio ibrido: "Mensa, caldo e ritmi elevati: l'azienda deve trovare soluzioni"

La mensa troppo distante dal luogo di lavoro e collocata e a fine turno, ritmi elevati di produzione con poche pause, le difficoltà "ambientali" legate all'attuale ondata di caldo e non solo. Sono tanti i punti di criticità che in queste settimane i sindacati metalmeccanici stanno mettendo in luce - in maniera unitaria - nell'area EDCT, il nuovo comparto di Mirafiori legato al cambio ibrido. Interessati i rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm e Fismic, ma anche Uglm e Associazione quadri.



E se nei giorni scorsi è uscito un volantino su questo tema, dopo l'assemblea organizzata nella mattinata di oggi è scattato anche lo sciopero spontaneo. "Dopo mesi in cui abbiamo elencato all'azienda le problematiche relative all'area dedicata alla produzione del cambio ibrido - dice Gianni Mannori, responsabile per la Fiom Cgil -, da parte dei responsabili dell'azienda non sono state messe in campo soluzioni, se non marginali. E oggi, dopo l'assemblea che si è tenuta dalle 9 alle 10, i lavoratori hanno voluto incrociare spontaneamente le braccia. Vedremo se l'azienda ci convocherà: abbiamo mandato una richiesta di confronto".



Una nuova assemblea è programmata per le 14.